Junioren ermitteln Bezirksmeister in Laupheim

In der Herrenmahdhalle in Laupheim werden am kommenden Wochenende die Hallenfußball-Bezirksmeister bei den A-, B-, C- und D-Junioren ermittelt. Jeweils acht Mannschaften in jeder Altersklasse haben sich für diese Endrundenturniere qualifiziert, sie treten zunächst in zwei Vierergruppen gegeneinander an. Die jeweiligen Gruppensieger und -zweitplatzierten spielen dann über Kreuz im Halbfinale die Endspielteilnehmer aus.

Den Auftakt machen am Samstag, 19. Januar, zunächst die B-Junioren, deren Spiele um 9 Uhr beginnen. Das Endspiel wird gegen 12.25 Uhr ausgetragen. Allein der Bezirksmeister ist für die Titelkämpfe auf Verbandsebene qualifiziert. Am Start sind die SGM Ringschnait, die SGM Gutenzell, der FV Olympia Laupheim I, die SGM Baltringen, die SGM Birkenhard II, die SGM Eberhardzell I, die SGM Haslach und der FV Biberach I.

Im selben Modus treten nachmittags von 14 Uhr an acht A-Junioren-Mannschaften an. Dabei sind die SGM Rißegg I, der FC Wacker Biberach, die SGM Reinstetten, die SGM Schemmerhofen, der FV Biberach I, die SGM Achstetten, die SGM Warthausen und die SGM Ochsenhausen. Das Finale steigt laut Plan um 17.25 Uhr.

Um 9.30 Uhr geht es am Sonntag, 20. Januar, mit den D-Junioren weiter. Am Start sind die SGM Baustetten, der FV Olympia Laupheim I, die SGM Rot/Rot I, der FV Biberach I, der FC Wacker Biberach I, die SGM Achstetten I, die SG Mettenberg II und die SGM Bellamont. Das Endspiel soll um 12.55 Uhr angepfiffen werden. Die drei erstplatzierten Teams qualifizieren sich für die WFV-Verbandsrunde.

Ebenso ist es bei den C-Junioren, deren Finalturnier am Sonntag um 14 Uhr beginnt. Das Finale ist für 17.25 Uhr angesetzt. Es spielen: der SC Schönebürg I, der FV Olympia Laupheim I, der SV Reinstetten, der FV Biberach I, der FC Wacker Biberach, der SV Ochsenhausen, der SV Tannheim und die SGM Mittelbiberach.