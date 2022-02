Junge Vielseitigkeitsreiter trainieren mit Regionaltrainer

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zum ersten Stützpunkttraining mit Regionaltrainer Uwe Aldinger hatte der Württembergische Pferdesportverband (WPSV) neun Nachwuchsreiter mit zwölf Pferden am 12. Februar auf den Lusshof nach Laupheim eingeladen. Darunter waren Umsteiger vom Pony auf das Großpferd, Nachwuchsreiter, die 2021 ihr erstes Turnier geritten sind und auch solche, die Aldinger in der vergangenen Saison bei Lehrgängen und Turnieren aufgefallen waren und bereits Erfahrung im Vielseitigkeitssattel haben. Ziel für die besten dieser Nachwuchsreiter ist in diesem Jahr das Nachwuchschampionat oder die Goldene Schärpe.

Am Vormittag wurde in Zweiergruppen Dressur geritten, hier zeigte sich Uwe Aldinger über die gemachten Fortschritte zufrieden. Am Nachmittag wurde dann in Vierergruppen gesprungen. Feste und abwerfbare Hindernisse standen dazu in der großen Reithalle des Lusshofs. Immer in Sequenzen wurden zunächst die abwerfbaren Hindernisse als Einzelsprünge bis hin zum kompletten Parcours trainiert, dann die festen Sprünge. Am Ende mussten die Reiter bei knapp 20 Sprüngen am Stück volle Konzentration zeigen. Trainer Aldinger zeigte sich zufrieden mit dem Lehrgangstag und freut sich auf die kommende Turniersaison.