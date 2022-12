Junge Ukrainerinnen mit Behinderung finden in Laupheim Arbeit

Geflüchtete aus der Ukraine müssen viel zurücklassen. So auch Olha, Anna und Kateryna. Für die drei jungen Frauen mit Behinderung taten sich bei allem Unglück nach der Flucht nach Deutschland jedoch auch neue berufliche Chancen auf, die sie in ihrer Heimat nicht hatten. Denn wie die St. Elisabeth-Stiftung in einer Pressemitteilung bekannt gibt, konnten die drei Frauen zunächst in der Heggbacher Werkstatt für Menschen mit Behinderung eine Beschäftigung finden und wechselten nun Anfang Dezember nach Laupheim ins Berufliche Bildungszentrum der Stiftung.

Mit der Familie im Sommer geflüchtet

Seit dem Sommer sind Anna (22), Olha (24) und Kateryna (26) in Deutschland. Sie wohnen in Privatwohnungen oder im Flüchtlingsheim. Die drei jungen Frauen mit Handicap sind laut Mitteilung der St. Elisabeth-Stiftung mit ihren Müttern und Geschwistern aus der Ukraine geflohen. Sie sitzen mit Dolmetscherin Tatsiana Zakreuskaya, Gruppenleiter Jörg Zieglowski und Martina Miller, Niederlassungsleiterin für Teilhabe und Bildung, in der Heggbacher Werkstatt für Menschen mit Behinderung der St. Elisabeth-Stiftung.

Angestoßen worden sei das Projekt von der Mutter einer in Heggbach beschäftigten jungen Frau sowie vom Sozialamt der Stadt Biberach. Martina Miller habe nicht gezögert, die drei Frauen, deren Art des Handicaps mangels Dokumenten zunächst unklar gewesen sei, in der Werkstatt aufzunehmen. Anna hat zu Hause in einer Konditorei gearbeitet, für Olha, die sie schon länger kennt, ist es die erste Arbeitsstelle. Gruppenleiter Zieglowski habe mit seiner ruhigen Art viele Ängste der neuen Beschäftigten zerstreuen können, heißt es von der Stiftung. Alle drei Frauen arbeiteten von Beginn an in unterschiedlichen Gruppen mit rund einem Dutzend Menschen verschiedenen Alters zusammen und seien mittlerweile gut integriert.

In der Heimat nur zuhause bei den Eltern

Anna berichtet auf Ukrainisch: „Mir gefällt die Arbeit sehr gut. Ich sortiere und zähle oft Schrauben.“ Auch Kateryna, die in ihrer Heimat in keinem Arbeitsverhältnis stand und immer bei ihren Eltern und der Oma zu Hause war, findet sich gut zurecht. Sie zählt gleich die Namen der Kolleginnen und Kollegen auf, die besonders nett seien. Zieglowski zeigt sich froh über einen Kollegen aus Russland, der mit seinen Sprachkenntnissen helfen könne. Er freue sich sehr, dass die neuen Mitarbeiterinnen Anschluss gefunden hätten.

Olha übersetzt für die Freundinnen

Olha kann sich sogar schon ein bisschen auf Deutsch verständigen und übersetzt schon mal für ihre Freundinnen. „Aber nur, wenn sie mich nicht ärgern. Sonst sage ich, sie sollen selbst Deutsch lernen“, sagt sie. Bei gelegentlich auftretenden kleinen Streitigkeiten wenden sich die Frauen an Martina Miller, bei der sich Olha ausdrücklich bedankt für deren stets offene Tür. Olha lobt laut Mitteilung ebenfalls das Heggbacher Essen: „In der Ukraine ist es nicht so lecker.“

Um die Weichen für ihre Ausbildung zu stellen, wechselte das Trio zum 1. Dezember nach Laupheim ins Berufliche Bildungszentrum der St. Elisabeth-Stiftung. Möglicherweise kann sich die eine oder andere dort sogar für den allgemeinen Arbeitsmarkt qualifizieren, hofft Miller. Olha würde gerne mit Holz arbeiten, wenngleich sie auch bei der Metall-Montage gut zurechtkommt.

Verständigung ohne gemeinsame Sprache

Bei der Besprechung mit Dolmetscherin einige Tage zuvor waren die Mütter der jungen Frauen und der mittlerweile nach Deutschland gekommene Vater von Olha in Heggbach. Bei dieser Besprechung seien einige Tränen geflossen, so Miller. Die Heggbacher Werkstatt sei den Ukrainerinnen schon ein wenig zur Heimat geworden, hat sie beobachtet und ergänzt: „Die Drei haben auch etwas mit uns gemacht. Wir haben viel gelernt, wie man sich ohne gemeinsame Sprache verständigen kann.“

Kateryna macht sich angesichts des Wechsels nun ein bisschen Sorgen. Sie zweifelt, ob sie künftig im Beruf erfolgreich sein kann, und weiß noch nicht, was sie in Laupheim lernen wird. Vielleicht komme sie nach der Orientierungsphase in Laupheim ja wieder nach Heggbach, hofft sie. „Aber am liebsten wäre ich zu Hause“, fügt Olha kaum hörbar an und wischt sich ein paar Tränen aus den Augen. „In der Ukraine“.