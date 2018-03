Junge Musiker erwärmen die Herzen

125 Kinder und Jugendliche, verteilt auf 44 Ensembles, brachten am vergangenen Freitagabend und Samstagvormittag Sonnenschein und Wärme in das noch immer unter einer Schneeschicht liegende Laupheim. Sie alle nahmen am 9. Laupheimer Musikwettbewerb teil, der wieder der gemeinsamen Freude am Musizieren gewidmet war. Ausgeschrieben war der Wettbewerb für Ensembles zwischen zwei und acht Teilnehmern aller Altersklassen.

„Es ist toll, zu sehen, mit welcher Freude die Kinder dabei sind und was für tolle Formationen herausgekommen sind“, freute sich Marion Fakler von der Volksbank Raiffeisenbank Laupheim-Illertal. Bereits zum neunten Mal unterstützte das Kreditinstitut die städtische Musikschule Gregorianum bei der Ausrichtung des Wettbewerbs. Die diesjährigen Erstplatzierten dürfen sich über eine Fahrt nach Stuttgart zum Musical „Der Glöckner von Notre Dame“ freuen. Aber auch alle anderen Teilnehmer erhalten Sachpreise.

Ein wenig aufgeregt waren die Kinder und Jugendlichen schon. Marvin Langer (11 Jahre) meinte, er habe ein „Kribbeln im Bauch“ gehabt. Aber Spaß habe es gemacht. Die meisten Teilnehmer der einzelnen Ensembles lernten sich erst im Hinblick auf den kommenden Wettbewerb kennen. Wie zum Beispiel Edward Pister (9 Jahre) und Noah Frey (10 Jahre), die vierhändig auf dem Klavier spielten. Vielleicht ist daraus ja auch die ein oder andere Freundschaft entstanden, denn natürlich wurde im Vorfeld des Wettbewerbs fleißig zusammen geübt. „Wir haben uns gegenseitig daheim getroffen“, erzählt Edward Pister. Er sei jetzt glücklich und zufrieden, meinte er nach seinem Auftritt. Leichter hatte es da sicher, wer mit seiner Schwester oder seinem Bruder auftrat. Manch ein Teilnehmer war auch gleich mehrfach und mit mehreren Instrumenten zu sehen.

„Es waren sehr schöne Beiträge auf hohem Niveau dabei“, lobte Richard Brenner, Leiter der Musikschule Laupheim, die Teilnehmer. Da sei es schon schwierig für die Jury, sich zu entscheiden. Die Jury unter ihrem Vorsitzenden Klaus Pfalzer von der Musikschule Biberach achtete dabei nicht nur auf das rein musikalische Können und die Technik. „Wichtig ist, dass die Teilnehmer auch Verbindung zum Publikum aufnehmen“, erklärte Brenner. Neben ihm und Klaus Pfalzer bestand die diesjährige Jury aus Dorothea Werner (Musikschule Laupheim), Georg Schmälzle (Carl-Laemmle-Gymnasium Laupheim) und Tim Beck (Musikschule Blaubeuren). Zu sehen und zu hören bekamen die Jurymitglieder und das Publikum Darbietungen ganz unterschiedlich zusammengesetzter Ensembles in allen Altersklassen. Dominierend waren dabei die zahlreichen Duos. Jedoch auch Streichquartette, Gitarrentrios, Blockflöten- oder Trompetengruppen waren zu hören. Wieder dabei war auch die Gesangsgruppe „Vocalyptus“, die bereits beim letzten Laupheimer Musikwettbewerb 2015 einen ersten Preis mit ihrem A-cappella-Gesang errang. Richard Brenner freute sich darüber, dass die inzwischen jungen Erwachsenen noch einmal den Weg nach Laupheim gefunden hätten. Denn inzwischen seien sie schon ein wenig im Land verstreut. Sein Dank galt auch allen Musiklehrerinnen und -lehrern, die im Vorfeld des Wettbewerbs viel Arbeit geleistet hätten.

Für alle ein Erfolg

Der 9. Laupheimer Musikwettbewerb war für alle ein Erfolg. Eltern, Großeltern, Tanten und Onkels, Geschwister, Freunde und Bekannte, sie alle durften stolz auf die Leistung jedes einzelnen Teilnehmers sein. Wie schön gemeinsames musizieren sein kann und mit welcher Freude die Kinder und Jugendlichen dabei waren, dürfte jedes Herz erwärmt haben.