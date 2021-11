Junge Laupheimer holen sich Goldmedaille auf Erfindermesse

Mit einem Nachverfestigungsverfahren für additiv gefertigte Bauteile haben sich die Laupheimer Jonas Münz (19) und Simon Stückrad (17) vom Schülerforschungszentrum Südwürttemberg, Standort Ulm, am Samstag eine Goldmedaille auf der iENA gesichert, einer internationalen Fachmesse für Ideen, Erfindungen und Neuheiten in Nürnberg.

Bauteile, die im Metall-3D-Druck-Verfahren hergestellt werden, halten wechselnden Belastungen oft nur wenig Stand und verschleißen schnell. Eine Lösung bietet ein neues Verfahren und eine dazugehörige Anlage zur Nachverfestigung von 3D-gedruckten Bauteilen von Jonas Münz und Simon Stückrad, das „Ultrasonic Power Pressure System“.

Belastbarkeit erhöht sich um mehr als Faktor 17

In einem Pressebericht der Baden-Württemberg-Stiftung wird das Verfahren wie folgt beschrieben: Das Bauteil wird in der Anlage hohem Druck ausgesetzt. In wenigen Sekunden ist der Zieldruck von mehreren tausend Bar erreicht. Während sich der Druck aufbaut, wird das Bauteil zusätzlich mit Ultraschall behandelt. Die Hohlräume im Bauteilinneren werden dadurch geschlossen und die Bauteiloberfläche verfestigt. Die Belastbarkeit erhöht sich nach einer Bearbeitungszeit von zwölf Minuten um mehr als den Faktor 17. Das Verfahren lässt sich mit vielen Materialien und Bauteilen unterschiedlichster Geometrien anwenden.

Auf der diesjährigen iENA in Nürnberg präsentierten Erfinderinnen und Erfinder aus 17 Ländern und Regionen ihre Erfindungen vor Fachpublikum, möglichen Investoren und Nachwuchstüftlern. Wegen der vielfach noch bestehenden internationalen Reisebeschränkungen und Unsicherheiten war die iENA heuer kleiner als in den Vorjahren, dennoch wurden rund 400 Erfindungen in der Messe Nürnberg präsentiert.

Erster Platz beim Artur Fischer Erfinderpreis Schülerwettbewerb

Jonas Münz und Simon Stückrad haben für ihre Erfindung bereits den ersten Platz beim diesjährigen Artur Fischer Erfinderpreis Schülerwettbewerb in Waldachtal (Landkreis Freudenstadt) in der Kategorie „Weiterführende Schulen“ zuerkannt bekommen. Alle zwei Jahre wird der von Professor Artur Fischer und der Baden-Württemberg Stiftung gestiftete und mit mehr als 36 000 Euro dotierte Artur Fischer Erfinderpreis Baden-Württemberg verliehen. Prämiert werden Erfindungen privater Erfinder und im Rahmen des Schülerwettbewerbs die Erfindungen von Schulklassen, Schüler-AGs und einzelnen Schülerinnen und Schülern, die besonders innovativ und von gesellschaftlichem Nutzen sind.