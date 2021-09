Jugendmannschaften des FV Olympia sind im Einsatz

Die Jugendteams des FV Olympia sind am Wochenende wieder im Einsatz.

A-Jugend-Landesstaffel Süd

FV Olympia Laupheim – TSV Meckenbeuren (Sa., 14 Uhr, Olympia-Stadion, Hasenstraße): Zum Auftakt der neuen Saison empfängt die A-Jugend des FV Olympia im heimischen Olympia-Stadion den TSV Meckenbeuren. Beide Mannschaften waren bereits in der letzten Saison in der Landesstaffel Süd vertreten, der FV Olympia rangierte zum Zeitpunkt des coronabedingten Saisonabbruchs nach vier Spieltagen mit der Maximalausbeute von zwölf Punkten auf Rang eins, während die Meckenbeurer mit nur einem Zähler auf der Habenseite den vorletzten Platz belegten. Während es für den TSV wohl nur darum gehen dürfte, die Klasse zu halten, ist mit den Olympianern im Kampf um Platz eins sicher zu rechnen.

B1-Jugend-Verbandsstaffel

TuS Ergenzingen – FV Olympia Laupheim (So., 12 Uhr): Die B1-Jugend des FV Olympia startet mit einem Auswärtsspiel in Ergenzingen in die neue Saison. Die vergangene Spielzeit wurde bereits nach wenigen Spieltagen coronabedingt abgebrochen. Während die Ergenzinger zu diesem Zeitpunkt auf Rang vier platziert waren und Kontakt zur Tabellenspitze hatten, standen die Olympianer nach fünf Partien noch punktelos am Tabellenende. Auch in dieser Saison dürfte es für die Laupheimer primär um den Klassenerhalt gehen.

C1-Jugend-Verbandsstaffel

FV Olympia Laupheim – SGV Freiberg (Sa., 14 Uhr, Olympia-Stadion, Hasenstraße): Zum Auftakt der neuen Saison empfängt die C1-Jugend des FV Olympia im Laupheimer Olympia-Stadion den SGV Freiberg. Die vergangene Spielzeit war bereits nach fünf Spieltagen aufgrund von Corona abgebrochen worden. Zu diesem Zeitpunkt waren die Olympianer mit zehn Punkten aussichtsreich auf Platz drei der Tabelle platziert, punktgleich mit dem zweitplatzierten FSV 08 Bissingen.

C2-Jugend-Landesstaffel

FV Olympia Laupheim II – FC Wangen I (Sa., 15 Uhr, Kunstrasenplatz Am grasigen Weg): Die neue Spielzeit startet für die C2 des FV Olympia mit einem Heimspiel gegen den FC Wangen. In der letzten Spielzeit rangierten die Laupheimer zum Zeitpunkt des Saisonabbruchs nach vier Spieltagen auf dem vorletzten Platz in der Tabelle, die Wangener waren einen Rang besser platziert.