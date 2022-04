Jugendliche vom Schülerforschungszentrum nehmen am RobCup-Junior-Finale teil

Josip Palavra und Kristiano Ljubic vom Schülerforschungszentrum (SFZ) Laupheim haben am RoboCup-Junior-Finale teilgenommen, das nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause dieses Mal in Kassel stattfand.

RoboCup ist einer der führenden Wettbewerbe im Bereich Robotik und eines der wichtigsten Ereignisse für technisch interessierte Jugendliche. Der Wettbewerb ist für alle Schülerinnen und Schüler im Alter von 10 bis 19 Jahren offen.

Vier Disziplinen stehen zur Wahl

Beim RoboCup Wettbewerb kann man zwischen vier verschiedene Disziplinen wählen: Soccer (zwei Roboter spielen gegeneinander Fußball), Rescue Line (Roboter folgt autonom einer schwarzen Linie, die über mehrere auf- und absteigende Rampen führt. Dabei soll er Hindernissen ausweichen und am Ende mehrere „Opfer“ in Form von metallischen und schwarzen Kugeln erkennen und bergen), Rescue Line Entry (ähnliche Aufgaben wie bei der Rescue Line, aber an einigen Stellen vereinfacht) und On Stage (Roboter führen auf einer Bühne eine Vorstellung auf. Dabei sind die Kreativität und der Erfindergeist der Teilnehmer gefragt).

Über drei Tage kämpfte das SFZ-Team aus Laupheim um die begehrten Plätze bei den kommenden Deutschen Meisterschaften in der Kategorie Rescue Line Entry. Obwohl die Schüler zum ersten Mal beim RoboCup antraten und der erste Wettkamptag nicht viele Punkte gebracht hatte, konnten sie sich am Ende im Mittelfeld platzieren. In insgesamt vier Laufrunden verbesserte sich das Team stetig; der Roboter wurde mehrmals umgebaut und neu programmiert.

Kompetenzen, die man fürs Leben braucht

„Gerade bei den Wettkämpfen dieser Art lernen die Jugendlichen, wie man mit Niederlagen umgeht, hartnäckig bleibt, um ein Ziel zu erreichen, in einem Team zusammenarbeitet, aber auch neue Probleme unter Zeitdruck löst. Das sind Kompetenzen, die man fürs Leben braucht“, sagt die Betreuerin der RoboCup-Gruppe am SFZ Laupheim, Natalya Wenzlawski.

Aber auch ein Stück mehr Selbstvertrauen haben die Schüler nach dem Wettbewerb entwickelt.