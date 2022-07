Jugendliche sollen durch Kooperation das Handwerk kennenlernen

Eine Partnerschaft im Landkreis Biberach bringt die Wolfmaier Haustechnik GmbH in Baustetten und die Friedrich-Uhlmann-Schule Laupheim zusammen. Das verkündete die Schule in einer Pressemitteilung.

Interessierte Jugendliche können über die neue Bildungspartnerschaften der Handwerkskammer Ulm in die Arbeitswelt und das Handwerk in den Bereichen Sanitär, Heizung und Klima- und Lüftungstechnik hineinschnuppern. In der Berufsorientierungsphase erhalten die Schülerinnen und Schüler Informationen und Eindrücke über das Gewerk. Auf diese Weise könnten sie sich selbst ausprobieren und sich ein realistisches Bild von den betrieblichen Abläufen und Anforderungen bilden, heißt es in der Mitteilung.

Knapp 90 Mitarbeitern und hauseigene Lehrlingswerkstatt hat die Firma Wolfmaier Haustechnik. Im Handwerksbetrieb werden Anlagenmechaniker und Kaufleute für Büromanagement ausgebildet. Nach der Ausbildung können den Gesellinnen und Gesellen ihren Berufsweg beispielsweise zum Projektleiter oder Meister weiter bestreiten. Auch das Biberacher Modell werde angeboten: Es vereine die duale Ausbildung zum Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizung- und Klimatechnik mit anschließendem Studium im Ingenieurstudiengang Gebäudesysteme an der Hochschule Biberach – also Ausbildung und Studium in einem.

Alle Beteiligten seien sich darin einig, das nicht nur der Abschluss wichtig sei, sondern auch der Anschluss nach der Schulzeit, heißt es in der Mitteilung: „Denn knapp jeder dritte Schüler hat noch keine konkreten Vorstellungen, was er oder sie anschließend tun möchte.“ Die Jugendlichen sollen wissen, wie es nach der Schule weitergeht und welche Möglichkeiten sie beispielsweise im Handwerk haben. Für Schulleiter Andreas Trögele bestehe die Bildungspartnerschaft aus drei wichtigen Säulen: Zum einen geht es um konkrete Projekte vor Ort – in der Schule oder im Betrieb. Die Jugendlichen sollen dabei alles Wichtige rund um den handwerklichen Beruf kennenlernen. Zudem gelte es, offene Praktikastellen im Handwerksbetrieb mit Schülerinnen und Schülern zu besetzen. Bereits vor der Unterzeichnung der Kooperation haben Schüler der Friedrich-Uhlmann-Schule in den Pfingstferien Praktika im Betrieb absolviert.

Die Partnerschaft, die über die Passgenaue Besetzung der Handwerkskammer Ulm unterstützt worden ist, nütze beiden Seiten: Schülerinnen und Schüler würden ebenso wie Handwerksbetriebe profitieren. Jugendliche, ihre Eltern oder Lehrer könnten so direkt auf die Betriebe zugehen. Über Praktika oder Projektarbeiten können Schüler kennenlernen, was beispielsweise alles zum Beruf des Anlagenmechanikers für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik gehört und welche Karrierewege sich ergeben. Umgekehrt hat der Haustechnikbetrieb die Chance, begabte, junge Menschen für eine Ausbildung im Handwerk und den eigenen Betrieb zu begeistern.

Sowohl der Schulleitung als auch den Verantwortlichen des Handwerksbetriebs sei die aktive Pflege der frisch eingegangen Bildungspartnerschaft wichtig, heißt es in der Mitteilung.: „Die Schülerinnen und Schüler der Friedrich-Uhlmann-Schule Laupheim haben jetzt dank der Partnerschaft mit der Wolfmaier Haustechnik GmbH unter anderem die Möglichkeit, den Betrieb zu besichtigen.“ Weitere gemeinsame Aktionen seien geplant.