Jugendfußballer von Olympia Laupheim doppelt erfolgreich

In der Laupheimer Herrenmahdhalle sind am Wochenende die Hallenfußball-Bezirksmeisterschaften der A-, B-, C- und D-Junioren ausgetragen worden. Bei den A-Junioren siegte wie berichtet die Spielgemeinschaft aus Rißegg, bei den B-Junioren der FV Olympia Laupheim. Und auch bei den C- und D-Junioren einen Tag später setzte sich die Olympia durch.

Deutlich mehr Zuschauer als am Samstag verfolgten die Spiele am Sonntag, als die jüngeren Fußballer der D- und C-Junioren bei den Turnieren um den Sparkassen-Cup an der Reihe waren. Hier setzte die Vertretung des FV Olympia Laupheim zunächst bei den D-Junioren ihren Siegeszug fort, die Laupheimer schlugen im Finale die Spielgemeinschaft aus Rot an der Rot. Platz drei sicherte sich die Spielgemeinschaft Bellamont.

Hochklassig ging es im abendlichen Finale der C-Junioren zu, das die Laupheimer schließlich verdient mit 2:0 gegen den FV Biberach gewannen. Im Vorrundenspiel am Nachmittag hatten die Biberacher noch die Nase vorne gehabt. Rang drei ging an den FC Mittelbiberach. Die Siegerpokale überreichten Turnierleiter Hermann Schneider und Erwin Graf als Vertreter der Kreissparkasse.