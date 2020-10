Jugend-Volleyballer starten in die Saison

Die Jugendspielerinnen und Jugendspieler der Laupheimer Volleyballer stehen am Wochenende vor ihrem ersten Saisonspieltag. Dabei ist der TSV-Nachwuchs sowohl auf dem Kleinfeld als auch auf dem Großfeld gefordert.

Die U20-Mädchen treffen am Sonntag auf den TSV Langenau und den SSV Ulm. Das Team konnte in den letzten Wochen krankheitsbedingt nur selten vollständig trainieren, sodass der erste Spieltag vor allen Dingen als Standortbestimmung in der noch jungen Saison dienen wird.

Die U20-Jungen spielen am Sonntag in Ravensburg gegen den TSB Ravensburg und den KSV Unterkirchberg. Das Laupheimer Team blieb im Vergleich zur Vorsaison nahezu unverändert und will auf den Erfahrungen der vergangenen Saison aufbauen. Die Laupheimer haben in den vergangenen Wochen gut trainiert und sind motiviert, ihr Können unter Beweis zu stellen und sich mit den anderen Teams aus dem Bezirk zu messen.

Für die U14-Mädchen steht am Samstag direkt ein Heimspieltag an. Ab 13 Uhr gastieren in der Herrenmahdhalle die Teams aus Ochsenhausen, Baustetten und Ulm. Da insgesamt vier Vorrundenturniere parallel gespielt werden, gilt es direkt vom ersten Spiel an, alles zu geben, um sich eine gute Ausgangsplatzierung für die nächste Runde zu sichern. Wo die Mädchen nach der langen Pause im Vergleich zu den anderen Mannschaften aus dem Bezirk Süd stehen, wird sich am Samstag zeigen.