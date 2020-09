Jugend-Teams des FV Olympia starten in neue Saison

In drei Wochen starten die ersten Jugendteams des FV Olympia in ihren jeweiligen Ligen in die neue Saison – vorausgesetzt, das Coronavirus macht dem Fußball keinen Strich durch die Rechnung. Der FV ist in jedem Fall gut vorbereitet und hat ein umfangreiches Hygiene-Konzept auf die Beine gestellt, heißt es in einer Mitteilung des Vereins.

Das Virus hatte einen entscheidenden Einfluss darauf, in welchen Ligen die Jugendteams der Olympianer in der Saison 2020/2021 antreten werden.

Die A-Jugend des FV Olympia rangierte zum Zeitpunkt des Saisonabbruchs im März auf Rang zehn der Tabelle, was nicht ausreichte, um in der Verbandsstaffel zu verbleiben. Zum Verhängnis wurde den Laupheimern eine umfassende Reformation im Ligen-System im Jugendbereich, was zu einer hohen Zahl von Absteigern führte. Letztlich war der Abstieg des FV Olympia absolut vermeidbar. Nach der Winterpause fanden noch zwei Spieltage statt, bevor die Saison abgebrochen wurde. In diesen beiden Spielen holten die Olympianer nur einen Punkt und rutschten dadurch entscheidend in der Tabelle ab. In der neu formierten Landesstaffel Süd wollen die Laupheimer ganz vorne mitspielen und nach Möglichkeit den sofortigen Wiederaufstieg realisieren.

Die B1-Jugend stand zum Saisonabbruch auf Platz vier der Tabelle, was ausreichte, um auch in der neuen Saison in der Verbandsstaffel antreten zu dürfen. Dass die Olympianer als Aufsteiger eine so starke Saison 2019/2020 spielen würden, hätten wohl nur große Optimisten für möglich gehalten. Während der Vorrunde waren die Laupheimer lange Zeit sogar erster Verfolger des Tabellenführers SSV Reutlingen 1905, mussten dann jedoch vor der Winterpause abreißen lassen. Die Qualifikation für die neu geschaffene Verbandsstaffel gelang aber souverän. In der neuen Saison messen sich die Jung-Olympianer mit so namhaften Gegnern wie dem VfR Aalen und dem FSV 08 Bissingen. Ihr Ziel ist es, am Ende der Saison in der oberen Tabellenhälfte zu stehen.

Die B2 der Olympianer, die im Zuge der Vorbereitung auf die neue Saison gemeinsam mit der B1 trainiert, tritt zunächst in einer Qualistaffel an, anschließend dann in einer Regionenstaffel.

Die C1 des FV Olympia startete mit bescheidenen Zielen in die Saison 2019/2020, absolvierte dann aber eine außerordentlich starke Hinrunde, die sie hinter dem FV Ravensburg auf Rang zwei abschloss. Als die Saison im März abgebrochen wurde, standen die Olympianer neben dem FV Ravensburg und dem FV Biberach als Aufsteiger in die Verbandsstaffel fest, wo namhafte Gegner wie der VfR Aalen oder die TSG Balingen auf den FV Olympia warten. Das Ziel der Laupheimer ist es, die Klasse zu halten. Dasselbe gilt für die C2 der Olympianer, die in der Landesstaffel antritt.