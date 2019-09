"Jugend forscht"-Sieger tragen sich ins Goldene Buch der Stadt ein

Um die großartige Leistung von Jonas Münz und Jakob Rehberger bei dem bundesweiten Wettbewerb „Jugend forscht“ zu würdigen, sind die beiden jungen Laupheimer Forscher mit ihren Familien am Dienstag in das Rathaus eingeladen gewesen. Dort wurden sie von Oberbürgermeister Gerold Rechle und Wirtschaftsförderin Barbara Klause empfangen und durften sich in das Goldene Buch der Stadt Laupheim eintragen.

„Wir wollten diese außergewöhnliche Leistung gerne ehren. Als Laup-heimer sind wir natürlich stolz, dass die beiden eine solche Innovation entwickelt haben, vor allem eine, die das Leben zahlreicher Menschen verbessern wird“, freut sich Gerold Rechle. Die beiden Jugendlichen haben eine Methode entwickelt, die das händische Entgraten von Knochenimplantaten ersetzt.

Durch ihre Methode lassen sich Knochenimplantate noch effektiver von Verunreinigungen und Graten befreien, wodurch die Gefahr von Infektionen reduziert und zugleich die Heilungschancen bei Operationen erhöht wird. Dafür erhielten Jonas Münz und Jakob Rehberger den Preis des Bundespräsidenten für eine außergewöhnliche Arbeit.

Der Erfolg bei „Jugend forscht“ hat viel bewirkt. So wurden die beiden Erfinder von der Jury zur Teilnahme an der Intel ISEF (International Science and Engineering Fair) im Mai 2020 vorgeschlagen.

Den Sieg dort kann man schwer toppen, das ist schon was richtig Besonderes. Jakob Rehberger

Um bei diesem internationalen Wettbewerb teilnehmen zu können, ist eine gute Platzierung bei „Jugend forscht“ die Voraussetzung. Mit ein wenig Glück könnten die beiden Laupheimer „Käpsele“ sich mit 1500 Teilnehmern aus 170 Ländern messen.

Die Erfindung der beiden wurde seit dem Sieg bei „Jugend forscht“ von einer neu gegründeten Firma zur Marktreife weiterentwickelt; sie wird erstmals bei der Messe „Deburring Expo“ im Oktober vorgestellt. Danach gehen die Anlagen in Produktion und können erworben werden.

Die Forscher haben neue Ideen

Damit ist das Forschen aber für Münz und Rehberger noch lange nicht vorbei. „Ich habe viele Ideen und arbeite bereits an einem weiteren ,Jugend forscht’-Projekt“, sagt Jonas Münz. „Den Sieg dort kann man schwer toppen, das ist schon was richtig Besonderes. Vor allem war der ganze Prozess, genau wie der Wettbewerb, eine spannende Erfahrung“, sagt Jakob Rehberger.

Ziemlich sicher ist, dass die beiden Entwickler der Forschung weiterhin treu bleiben werden. Auf die Unterstützung der Stadt können sich Jonas Münz und Jakob Rehberger sowie die von der Familie Münz gegründete Firma ultraTEC Anlagentechnik Münz GmbH jedenfalls verlassen. „Gerne werden wir ein passendes Plätzchen finden, wenn die Produktion der Anlagen nach Laup-heim ziehen sollte“, versicherte OB Rechle.