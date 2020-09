Jugend des FV Olympia startet in neue Spielzeit

Zum Saisonauftakt empfängt die B1-Jugend des FV Olympia Laupheim am Sonntag um 13 Uhr im Olympia-Stadion den FC Esslingen. Als Aufsteiger in die Saison gestartet, absolvierten die Olympianer eine beeindruckende Spielzeit 2019/2020 – zum Zeitpunkt des coronabedingten Saisonabbruchs rangierten sie auf Rang vier und qualifizierten sich somit souverän für die neu geschaffene eingleisige Verbandsstaffel. Die Esslinger standen in der Verbandsstaffel Nord auf Rang 3. Auch in dieser Spielzeit gehört der FC Esslingen zu den Vereinen, mit denen in Hinsicht auf den Aufstieg sicher zu rechnen ist.

Am heutigen Samstag empfängt die C1-Jugend des FV Olympia im ersten Punktspiel der neuen Saison die TSG Balingen. Anpfiff ist um 11 Uhr im Olympia-Stadion. Die Olympianer qualifizierten sich für die neu geschaffene Verbandsstaffel durch ihren zweiten Platz in der Landesstaffel 4, den sie zum Zeitpunkt des Saisonabbruchs im März innehatten. Auch die Balinger qualifizierten sich durch ihre gute Platzierung in ihrer Landesstaffel 3 für die Verbandsstaffel. Als die Saison 2019/2020 abgebrochen wurde, belegten sie mit deutlichem Vorsprung auf die Verfolger Rang eins.

Während die C1 des FV Olympia sich für die neue Verbandsstaffel qualifizierte, schaffte die C2 der Laup-heimer den Sprung in die Landesstaffel 4 und nimmt dort gewissermaßen den Platz der C1 ein. Im ersten Punktspiel im Gretel-Bergmann-Stadion treffen die Laupheimer auf die Lokalrivalin TSG Ehingen, die eine sehr durchwachsene letzte Saison spielte. Für die Jung-Olympianer wird es darum gehen, sich möglichst rasch in der höheren Liga zurechtzufinden und nach Möglichkeit gleich im ersten Spiel zu punkten.