Jüdische Kultur in Deutschland in sieben Szenen

Jugendliche der Ochsenhauser Jugend-Singtage haben mit dem Projekt „Schewa-7-sieben“ die jüdische Kultur von der Antike bis heute auf die Bühne des Laupheimer Kulturhauses gebracht. Wie aus dem Titel hervorgeht, spielt die Zahl „sieben“ im Judentum eine große Rolle. In sieben Szenen dieses interdisziplinären Projekts werden bestimmte Epochen mit historischen Persönlichkeiten und entsprechender Musik sowie Tanz vorgestellt. Das Ensemble „Foaie Verde“ begleitet die Jugendlichen musikalisch.

Die Balkan-Folk-Band stimmt das Publikum auf das Thema ein, bevor etwa 20 Jugendliche die Bühne betreten. Eine Erzählerin erklärt, wie Moses am Berg Sinai, wo er die zehn Gebote bekam, beauftragt wurde, neben dem Stiftszelt einen Leuchter mit sieben Armen zu bauen. Sieben heißt auf Hebräisch Schewa. Das Publikum erwarte eine Reise durch 1700 Jahre jüdischer Geschichte in Deutschland. In sieben Stationen würden die Jugendlichen Szenen darstellen, die wirklich so passiert sind oder die so passieren hätten können.

In der ersten Szene folgen die Zuschauer einem Dialog zwischen dem in Köln stationierten römischen Statthalter des Kaisers und den Juden Salomo und Sulamith im 4. Jahrhundert. Dabei wird das Edikt Konstantins, das Juden zu öffentlichen Ämtern in Köln verpflichtet, erklärt. Dies ist die erste Erwähnung jüdischer Bürger im Gebiet des heutigen Deutschlands. Unter Kaiser Konstantin wird das Christentum römische Staatsreligion und Jüdinnen und Juden werden zumindest geduldet. Über jüdische Musik im ersten Jahrtausend ist wenig überliefert, es gab aber Synagogalmusik, die die Jugendlichen vorstellen.

In weiteren Szenen bekommt das Publikum durch Erzähler und kurze Szenen Einblicke ins Leben der Juden im Hochmittelalter, zur Zeit Martin Luthers, im Zeitalter der Aufklärung sowie in der Romantik. Jede Epoche wird mit einer musikalischen Darbietung aus dieser Zeit abgeschlossen. Man merkt, dass die Jugendlichen bereits Erfahrungen im Gesang haben. Beim Stepptanz beeindrucken sie zu den mitreißenden Rhythmen von „Foiae Verde“.

Erst nach der Reichsgründung 1871 werden Jüdinnen und Juden in ganz Deutschland voll anerkannte Staatsbürger. Trotz politischer Gleichberechtigung wächst der Judenhass, der unter den Nationalsozialisten einen schrecklichen Höhepunkt findet. In der Shoah (Völkermord an den europäischen Jüdinnen und Juden) sterben etwa sechs Millionen Menschen. Der Schriftsteller Kurt Tucholsky, der sich den Nazis früh entgegenstellte, führt einen fiktiven Dialog mit Anne Frank. Sie unterhalten sich in einem Workshop für Nachwuchsschriftsteller und hoffen, vom jeweils anderen etwas zu lernen. Ein Künstler, der es schaffte, in die USA zu emigrieren, war Kurt Weill, von dem das Publikum ein Lied hören kann.

Die letzte Szene spielt in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, in der es in Deutschland kaum Jüdinnen und Juden gibt. Eine kritische Auseinandersetzung findet erst ab 1968 statt, aber der Antisemitismus hört nie wirklich auf. Die jüdischen Gemeinden wachsen wieder. Auf der Bühne sind wieder Salomo und Sulamith und stellen sieben kritische Fragen, die sich zum Teil mit Vorurteilen befassen. Der Schlusssatz von Sulamith lautet: „Erstmal sind wir alle nur Menschen.“

Die Idee zu dieser Inszenierung hatte Barbara Comes von der Landesakademie Ochsenhausen: „Das Jubiläum 1700 Jahre jüdischer Kultur in Deutschland fand ich ein gutes Thema, um es den Jugendlichen zugänglich zu machen.“ Im Kurs der Ochsenhauser Jugend-Singtage, der am ersten Wochenende der Herbstferien stattfand, haben die 20 Jugendlichen zwischen 13 und 20 Jahren aus ganz Baden-Württemberg die Spielszenen, Lieder und Tänze an vier Tagen einstudiert. Sie fanden das Thema interessant und spannend. Dieses interdisziplinäre Projekt wurde mit einem Förderpreis vom Land Baden-Württemberg ausgezeichnet.

Die Jugendlichen haben mit ihrer Aufführung beeindruckt, bei der sie sich intensiv mit jüdischer Kultur in verschiedenen Formen auseinandergesetzt haben.