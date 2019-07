Eine weitere überaus erfolgreiche Saison hat der Laupheimer Handballer Joschua Braun hinter sich. Zunächst entwickelte sich der 20-Jährige bei seiner Drittliga-Mannschaft HSG Konstanz zu einer festen Größe mit Einsatzzeiten von 40 bis 50 Minuten pro Spiel. Nun gewann er auch mit der Universitätsauswahl Konstanz die deutschen Hochschulmeisterschaften.

Beim Drittligisten HSG Konstanz kam der Linkshänder je zur Hälfte der einzelnen Spiele auf Halbrechts und Rechtsaußen zum Einsatz und erzielte 67 Tore in der Saison. Auch aufgrund seiner Konstanz sicherte sich die Mannschaft vom Bodensee somit souverän den Meistertitel in der Dritten Liga Süd. In den Relegationsspielen um den Aufstieg in die Zweite Liga festigte Braun seine Stellung in der Mannschaft und trug mit jeweils sieben Toren in den Begegnungen gegen Eisenach und Rostock wesentlich zum Aufstieg der HSG Konstanz in die 2. Handball-Bundesliga bei.

Nach der Meisterschaft Ende Mai und der erfolgreichen Relegation in die 2. Liga Anfang Juni hat Joschua Braun nun einen weiteren Grund zum Jubeln: Der 20-Jährige, der im vierten Semester Mathematik studiert, gewann mit der Uniauswahl Konstanz den Titel bei der Hochschul-DM. Sein Team, das sich zu einem großen Teil aus Spielern der ersten und zweiten Mannschaft der HSG Konstanz zusammensetzte, war beim Finalturnier in Hamburg gegen die Hochschulauswahlen aus Berlin und Köln erfolgreich und errang so den DM-Titel. Mit diesem Erfolg qualifizierte sich die Konstanzer Uniauswahl für die Europameisterschaft der Hochschulen, die im kommenden Jahr in Belgrad stattfindet. In den beiden Begegnungen gegen Berlin und Köln führte der Linkshänder auf der Mitte-Position Regie und zeigte sich dabei auch torgefährlich: Beim 31:25-Erfolg gegen Berlin erzielte der Laupheimer sieben Tore, beim 32:24-Sieg gegen Köln kam Braun, der in seinen ersten Jahren in der Jugend beim HRW Laupheim ausgebildet wurde, sogar auf acht Tore und trug damit seinen Anteil zum Mannschaftserfolg bei.

„Mit diesem Erfolg hätten wir nicht unbedingt gerechnet“, räumte der Linkshänder ein. „Umso größer ist aber die Freude – natürlich auch auf die European Games im nächsten Jahr.“