Johnny Krüger ist zum 6. Mal Vereinsmeister beim Fotokreis

Johnny Krüger ist zum sechsten Mal Vereinsmeister des Laupheimer Fotokreises; er hat seinen Titel verteidigt und sich bei den fünf geforderten Themen in der Gesamtwertung vor Robert Span und Monika Panzer durchgesetzt. Die Abbildung zeigt eines seiner Fotos mit dem Titel „Wicked“. Die Sieger der über das Jahr stattfindenden Teilwettbewerbe heißen: Johnny Krüger bei den Themen „Reflexionen“ und „Landwirtschaft“ und Robert Span bei den Themen „Food“ und „Brücken“. Krüger hatte auch beim freien Thema die Nase vorn. Die Fotos wurden von Jurys verschiedener Fotoclubs bewertet. Bei der per Videokonferenz stattfindenden Siegerehrung schauten sich die teilnehmenden Mitglieder die Topbilder der einzelnen Wettbewerbe an. Der Clubvorsitzende Maximilian Lindner gab dann die Gewinner bekannt. Mit den Siegerurkunden sind Geldpreise verbunden. Foto: Johnny Krüger