Johannes Göttle im Finale des Bundeswettbewerbs Mathematik

Der Laupheimer Johannes Göttle hat in der vorletzten Runde des Bundeswettbewerbs Mathematik die Höchstpunktzahl erreicht und einen ersten Preis erhalten. Nur 16 Schülerinnen und Schüler aus Baden-Württemberg schafften das. Johannes Göttle wie die anderen 15 Erfolgreichen aus Baden-Württemberg haben sich für die Abschlussrunde qualifiziert, bei dem die Bundessieger ermittelt werden.

Insgesamt beteiligten sich in diesem Jahr 1178 Jugendliche aus ganz Deutschland am Bundeswettbewerb Mathematik, davon 209 aus Baden-Württemberg. Das teilt die gemeinnützige GmbH „Bildung und Begabung“, das Talentförderzentrum von Bund und Ländern, mit. Am Bundeswettbewerb Mathematik können Schülerinnen und Schüler aller Klassenstufen teilnehmen. Auf sie warten knifflige Aufgaben von unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad. Der Wettbewerb zielt darauf ab, dass Jugendliche, die Spaß an der Mathematik haben, ihre Fähigkeiten erproben, ausschöpfen und weiterentwickeln. Die Teilnehmer können die Aufgaben der ersten Runde entweder alleine lösen oder sich zu Gruppen von maximal drei Personen zusammenschließen. Alle Preisträger der ersten Runde qualifizieren sich für die zweite Runde, in der neue Aufgaben in Heimarbeit gelöst werden müssen. Von den 209 Baden-Württembergern schafften zwölf in der zweiten Runde einen dritten Preis, sechs einen zweiten. 16 erreichten die Höchstpunktzahl und damit einen ersten Preis. Zu ihnen zählt auch Johannes Göttle, Schüler am Laupheimer Carl Laemmle Gymnasium.

Im Februar werden in der dritten Runde die Bundessieger in Fachgesprächen ermittelt. Alle Bundessieger erhalten mit Aufnahme eines Studiums ein Stipendium der Studienstiftung des deutschen Volkes.

Der Bundeswettbewerb Mathematik wurde 1970 auf Initiative des Stifterverbandes ins Leben gerufen. Ausrichter des Wettbewerbs ist Bildung & Begabung, das Talentförderzentrum des Bundes und der Länder. Partner des Bundeswettbewerbs Mathematik 2021 ist die Lepper-Stiftung.