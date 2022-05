Johanna Müller holt Bronze für den KV Laupheim Abteilung Fechten

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Was für ein Start in die Fechtlaufbahn. Am 14. Mai nahm Johanna Müller, vom KV Laupheim Abteilung Fechten, am internationalen Jugendliga Degenturnier in Friedrichshafen teil. Bei ihrem ersten Turnier konnte sich Johanna direkt beweisen. Nach einer starken Vorrunde erkämpfte sie sich mit vier Siegen den vierten Platz und den Einzug in die K.o.-Runde. Das erste Match gewann sie ohne große Mühe mit 10:8 Punkten gegen ihre Kontrahentin aus Österreich. Bei ihrem zweiten K.o.-Match lag Johanna zu Beginn mit 1:6 zurück, schaffte aber die überraschende Wende und gewann mit 10:9. Erst im Halbfinale war für unsere Newcomerin das Turnier zu Ende, sie unterlag mit 5:10 ihrer Gegnerin aus der Schweiz. Johanna erreichte bei ihrer ersten Turnierteilnahme den stolzen dritten Platz. Mehr Informationen zum Fechten im Verein auf unserer Homepage: www.kv-laupheim-fechten.de.