Jetzt Karten für das Bossarenova-Trio gewinnen

Das Bossarenova-Trio gastiert am Donnerstag, 27. Oktober, um 20 Uhr im Kulturhaus Schloss Großlaupheim. Die „Schwäbische Zeitung“ verlost Karten.

Ausflug in Rios Samba-Viertel

In Rio de Janeiro und Berlin haben Paula Morelenbaum (Vocals), Joo Kraus (Trompete, Beatbox, Spoken Word) und Ralf Schmid (Piano, Electronics) ihr neues Album produziert, dies- und jenseits des „Oceano Atlântico“. Auf diesem entwickelt das transatlantische Trio hier seine groovige Seite und bricht in Rios Samba-Viertel auf.

