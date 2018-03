„Jetzt haben wir eine Schule wie aus einem Guss“

Bei diesem Thema lässt der Landrat keinen Zweifel zu: „Es war die richtige Entscheidung zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle“, resümiert Dr. Heiko Schmid und meint die Erweiterung und Sanierung der Kilian-von-Steiner-Schule Laupheim. 13,5 Millionen Euro hat der Landkreis Biberach investiert, um bestmögliche Voraussetzungen für die berufliche Ausbildung junger Menschen zu schaffen. Das Land schoss rund 2,4 Millionen aus dem Schulbauförderprogramm zu.

Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Die neu eingerichteten Fachräume, Labore und Werkstätten entsprechen laut Schmid „dem höchsten Standard, den die Schüler auch in den regional ansässigen Industriebetrieben haben“. Besonderes Augenmerk galt ferner dem Lehr- und Lernumfeld und einem umweltfreundlichen Energiekonzept. Insgesamt, so Schmid bei der Einweihung am Freitag, ergänze die Kilian-von-Steiner-Schule mit ihrem vielfältigen und spezialisierten Angebot hervorragend das Kreis-Berufsschulzentrum in Biberach. Der Kreis habe ein deutliches Zeichen „für den Schulstandort und eine mögliche Große Kreisstadt Laupheim“ gesetzt.

Es sei „wirklich beeindruckend“, wie zukunftsweisend der Landkreis Biberach hier gehandelt habe, lobte Schulreferent Reinhard King vom Regierungspräsidium Tübingen. In einer Zeit, in der die Schülerzahl merklich zurückgehe, zeugten solche Investitionen auch von Mut.

Der Architekt Matthias Hotz (Freiburg) dankte für die allseitige Unterstützung. Er schenkte der Schule eine „Architekten-Kuckucksuhr“: „Sie soll stündlich an uns erinnern.“

„Sieben Jahre Planen und Bauen haben sich gelohnt“, frohlockte der Schulleiter Michael Roosz. „Wir haben jetzt eine Schule wie aus einem Guss, Alt und Neu sind miteinander verschmolzen.“ Vorbei die Zeit der Provisorien, der in die Weldenstraße ausgelagerten Klassen: „Jetzt eröffnen sich ganz neue Möglichkeiten, wir können endlich mit Allen in einem Gebäude gemeinsames Lernen und Lehren gestalten.“

Es kam sogar noch besser bei der Einweihungsfeier. Der Ulmer SPD-Landtagsabgeordnete Martin Rivoir erhielt am Donnerstag eine SMS von Gabriele Warminski-Leitheußer. Die Kultusministerin hat den Antrag auf Einrichtung eines Naturwissenschaftlich-technischen Gymnasiums an der Kilian-von-Steiner-Schule mit dem Profil Technische Biologie genehmigt, unter der Bedingung, dass die Schule mit heimischen Firmen Kooperationen vereinbart mit dem Ziel, Fachkräfte zu gewinnen. Michael Roosz ist zuversichtlich, dass sich Partner finden. Das neue Profil soll 2013/14 starten, die Absolventen machen Abitur und die Ausbildung zum Umwelttechnischen Assistenten (UTA). Das bisherige Berufskolleg UTA geht darin auf. Am Technischen Gymnasium der Laupheimer Berufsschule werden bereits die Profile Umwelttechnik und Technik und Management angeboten.

Die evangelische Pfarrerin Martina Servatius und ihr katholischer Amtsbruder Alexander Hermann segneten die Räume. Irina Roosz und Lukas Brenner gestalteten die Feier musikalisch; beide studieren an der Musikhochschule Stuttgart.