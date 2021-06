Jessica Mast steigt in die 1. Frauen-Bundesliga auf

Den 25. Mai hat Jessica Mast ganz fett in ihrem persönlichen Jahreskalender 2021 markiert. Just an diesem Tag erhielt sie telefonisch durch Christine Baitinger von der DFB-Kommission die Nachricht: Die 27-jährige Schiedsrichterin assistiert von der kommenden Saison an in der 1. Frauen-Bundesliga. Für das weibliche Aushängeschild der Schiedsrichtergruppe (SRG) Riß ist der Aufstieg ins Oberhaus des deutschen Frauenfußballs der vorläufige Karrierehöhepunkt.

Wer sich mit Jessica Mast über Fußball unterhält, spürt ihre große Begeisterung für diesen Sport. Mit leuchtenden Augen erzählt sie von ihren ersten Gehversuchen als Schiedsrichterin bis hin zu Spielleitungen in der Männer-Landesliga oder B-Juniorinnen-Bundesliga. Bei den Frauen pfeift sie Spiele bis zur Regionalliga. In der Männer-Oberliga Baden-Württemberg kann sie bis jetzt auf zwei Einsätze als Assistentin an der Linie verweisen. Den Aufstieg von der 2. Frauen-Bundesliga ganz nach oben hatte sie nach ihren eigenen Worten erhofft, richtig rechnen durfte sie aber gerade in der coronabedingten Zwangspause damit nicht. „Wir hatten ja seit Ende Oktober keine Einsätze mehr, irgendwie stand alles auf null“, sagt Jessica Mast. „Für mich ist es natürlich eine große Ehre und auch eine Bestätigung für meine Entwicklung als Schiedsrichterin und den bisherigen hohen Aufwand.“

München, Frankfurt, Hoffenheim oder Wolfsburg

Die bei der Stadt Biberach angestellte Verwaltungsbeamtin spielt künftig mögliche Szenarien bei Einsätzen in der 1. Frauen-Bundesliga durch. Sie spricht die noch höhere Spielqualität als in der Zweiten Liga an, in der sie seit der Saison 2016/17 an der Linie assistiert, und natürlich die persönlich wachsenden Herausforderungen mit Fahrstrecken durch halb Deutschland. „Die Zusammensetzung der Schiedsrichtergespanne ist noch offen, geografische Aspekte spielen da immer eine sehr große Rolle“, weiß Jessica Mast zu berichten. Ein Spiel beim achtfachen DFB-Pokalsieger, sechsfachen deutschen Meister und dreimaligen Champions-League-Sieger VfL Wolfsburg scheint auf den ersten Blick daher vorerst eher außer Sichtweite, ausschließen will sie das aber nicht. Auf der Frauen-Bundesliga-Landkarte sind aber noch Vereine wie Hoffenheim, Frankfurt und der amtierende Deutsche Meister FC Bayern München zu finden. „Sehr feine Adressen, irgendwo da werde ich dann wohl meinen ersten Einsatz haben.“

Prall gefüllter Terminkalender

Trotz einer langen Liste an persönlichen sportlichen Erfolgen und einer stetig nach oben führenden Schiedsrichter-Karriere hat die gebürtige Laupheimerin den Kontakt zur Basis, auch zu ihrem Heimatverein SV Mietingen, nie verloren. Der prall gefüllte Terminkalender lässt aber einen Besuch von Spielen des SVM so gut wie gar nicht zu. Sie spricht vom Nervenkitzel in Lokalderbys sowie Bezirksrelegationsspielen oder repräsentativ für eine Landesligapartie. „In Weiler stehen gegen Heimenkirch gut 800 Leute am Platz, das ist Adrenalin pur für die Spieler und natürlich für mich als Schiedsrichterin.“ Auf die nun anstehende Saison freut sie sich sehr. Ihre körperliche Fitness holt sich Jessica Mast primär beim Donnerstagstrainings der Schiedsrichter aus den Bezirken Riß und Ulm. Geleitet werden diese von ihrem Freund Manuel Bergmann, der für den TSV Erbach in der Regionalliga pfeift und in der 2. Bundesliga assistiert. Trainiert wird auf der Aschenbahn, schiedsrichterspezifische Trainingsschwerpunkte sind Intervalltraining, Laufübungen mit Blick nach oben und schnelle Drehungen. Individuelle Trainings- und Laufeinheiten helfen darüber hinaus, ihr Fitnesslevel hoch zu halten.

An Klaus Brandauer führt kein Weg vorbei

Im Männerfußball pfiff die damals 16-Jährige am 18. November 2012 ihr erstes Spiel beim Duell Orsenhausen gegen Laupertshausen. „Das ist absolut problemlos gelaufen für mich, ich war zwar nervös, konnte mich aber gut behaupten“, erinnert sich Jessica Mast gern zurück. Weitaus weniger gute Erinnerungen knüpft sie an ihre zweite Partie zwei Wochen später und lässt dann auch einen Blick in die Schiedsrichter-Seele zu. „Es war ein robustes Spiel, ich habe zu großzügig agiert und die Partie ist mir etwas entglitten. Zu Hause habe ich mich dann tatsächlich gefragt: Muss ich denn das wirklich haben, will ich das überhaupt?“ Aufgefangen haben sie damals ihre Familie und Freunde und nicht zuletzt Klaus Brandauer. Der betreut seit langen Jahren mit viel Engagement und Kompetenz die Schiedsrichter-Neulinge. „Jessica hat einen unglaublichen Sprung in ihrer Entwicklung als Schiedsrichterin gemacht. Sie leitet ihre Spiele inzwischen mit dem nötigen Durchsetzungsvermögen, wenn nötig mit harter Schale und mit viel Fingerspitzengefühl. Diese hohe Auszeichnung vom DFB hat sie sich hart erarbeitet und verdient“, betont Klaus Brandauer.

Ein Wort aus berufenem Munde – Brandauer selbst pfiff acht Jahre lang in der Landesliga und zwei Jahre sogar in der Verbandsliga. Von 1990 an war er als Schiedsrichter-Beobachter in der Bezirksliga tätig. Den Aufstieg von Jessica Mast in die Landesliga hat er noch bestens in Erinnerung. „Im gesamten WFV-Gebiet schnitt sie in der Bezirksliga bei der Bewertung auf Platz zwei ab, eine famose Leistung.“ Spricht man mit beiden über die Entwicklung des Fußballs allgemein, sind sie sich zunächst in einer Sache einig: „Der Frauenfußball ist einen Tick langsamer, da geht kein Weg dran vorbei.“

Konträre Meinungen über den Videobeweis

„In Technik und Taktik stehen die Frauen aber nur ganz wenig nach, auch was harte Zweikämpfe anbelangt“, weiß Jessica Mast aus ihrem persönlichen Erfahrungsschatz zu berichten. Etwas konträrer sind die Meinungen aber über den Videobeweis. Die Laupheimerin spricht von einer guten Sache, doppelten Boden und Sicherheit für die Schiedsrichter. Der alte Fuchs Brandauer spricht seine Meinung offen aus: „Mir kommt das manchmal so vor, als ob Detektive im Fußball am Werk sind. Das lange Warten ist für Spieler, Zuschauer und den Profifußball Gift.“ In der Frauen-Bundesliga gibt es noch keinen Videobeweis. Und wenn Jessica Mast in einer gedachten Szene die Nationalspielerin Lea Schüller vom FC Bayern München beim Torschuss im Abseits sieht und die Fahne hochhält, ist dies schlichtweg eine Tatsachenentscheidung.

Bezirks-Schiedsrichter-Obmann Jochen Oelmayer gratuliert erfreut zum Aufstieg: „Sie geht ihren Weg als Schiedsrichterin konsequent und mit sehr hohem Idealismus. Neben ihrer Tätigkeit im Ausschuss der SRG Riß ist sie ja auch noch als Regionallotsin im WFV tätig.“ Da ist Jessica Mast in der Regionalgruppe IV Ansprechpartnerin von 80 Schiedsrichterinnen der Bezirke Riß, Bodensee, Donau-Iller und Donau. Ein Wermutstropfen bleibt jedoch für den Schiri-Obmann: Da DFB-Nominierungen für Spiele Vorrang haben, dürften Einsätze von Jessica Mast in der Bezirksliga oder A-Jugend-Verbandsstaffel höchst selten werden. Und doch bleibt es ein gutes Gefühl: Neben den B-Juniorinnen des SV Alberweiler hat der Bezirk Riß mit Jessica Mast nun eine weitere Vertreterin in der 1. Bundesliga.

In der Bundesliga etablieren

Was ihre künftigen Ziele als Schiedsrichterin sind? „Ich möchte weiter bei den Männern in der Landesliga pfeifen und bei den Frauen in der Regionalliga“, sagt Jessica Mast. Darüber hinaus möchte sie sich schwerpunktmäßig auf ihre Karriere als Schiedsrichter-Assistentin konzentrieren. „Ich sehe mich künftig eher als Linienrichterin, bei den Männern und den Frauen. Von daher bin ich in beiden Bereichen da angekommen, wohin ich möchte“, so die 27-Jährige. „Sowohl bei den Frauen in der Bundesliga als auch bei den Männer in der Oberliga will ich mich als Assistentin etablieren und noch mehr Routine entwickeln. Das Pfeifen selbst werde ich aber weiter mit voller Energie verfolgen.“