Jasmin Berg erreicht souverän das Landesfinale

Vier Turnerinnen der SF Schwendi haben am Bezirksfinale des Schwäbischen Turnerbundes in Bingen teilgenommen. Hierfür hatten sie sich beim Gaufinale qualifiziert. Vier Geräte galt es zu meistern. In der Altersklasse 12 Jahre startete Leona Stanossek, in der AK 13 Jahre Anna-Lena Schöpperle. In einem sehr starken Teilnehmerfeld mussten sich die zwei behaupten und konnten Wettkampferfahrung sammeln. Leona platzierte sich auf Platz 20 und Anna-Lena erreichte den 14. Platz.

In der Altersklasse 14+ turnten Salome Schlichting und Jasmin Berg. Ihr Training voller Ehrgeiz zahlte sich aus und sie turnten ihre Übungen sicher durch. Beiden gelang ein guter Start am Sprungtisch mit Überschlag und Yamashita. Am Stufenbarren turnte Jasmin sehr flüssig und mit einer Sicherheit und erreichte somit die zweitbeste Wertung an diesem Gerät. Am Schwebebalken meisterte Jasmin ihre Übung ohne Sturz, was ihr für den weiteren Wettkampfverlauf Sicherheit gab. Lediglich am Boden musste sie Punkte lassen, da sie mit dem Ablauf der Bodenübung nicht ganz zurechtkam. Salome Schlichting meisterte ihre P9 Bodenübung mit Bravour und wurde mit der höchsten Wertung mit 17,50 Punkten belohnt. In dem starken Teilnehmerfeld von 20 Turnerinnen, bei dem sie unter den jüngsten Turnerinnen war, erreichte Salome Schlichting souverän Platz 9. Jasmin Berg durfte sich über Platz 3 freuen und erreichte somit einen Qualifikationsplatz fürs Landesfinale am 9. Juli in Waldenbuch. Liv Grete Vogelmann war als Kampfrichterin im Einsatz.