Jasmin Berg als strahlende Turnerin

Von der Turnabteilung der Sportfreunde Schwendi hatte sich Jasmin Berg für das württembergische Landesfinale der VR-Talentiade im Gerätturnen Einzel in Waldenbuch qualifiziert. Angereist war sie mit Trainer Holger Vogelmann und Kampfrichterin Amelie Bürk. Sie hatte im Vorfeld fleißig trainiert und konnte ihr Können zeigen. Souverän turnte die 17-jährige mit hohem Schwierigkeitsgrad an allen vier Geräten. Auch die Konkurrenz war stark und kämpfte ebenfalls um Zehntelpunkte.

Einen guten Auftakt hatte sie am Sprungtisch mit einem Yamashita für den sie 16,20 Punkte erhielt. Am Stufenbarren zeigte sie eine schöne flüssige Übung und erhielt vom Kampfgericht 15,90 Punkte. Nervenstark zeigte sie sich bei ihrer Übung auf dem Schwebebalken, jedoch musste sie bei der ganzen Drehung das Gerät verlassen und bekam einen Punkt Abzug. Ausgesprochen gut lief es am Boden bei ihrer P9-Übung. Sie wurde mit 16,60 Punkte belohnt. Bei der Siegerehrung belegte sie einen beachtlichen 4. Platz beim württembergischen Landesfinale in ihrer Altersklasse. Für sie ein krönender Abschluss vor den Ferien.