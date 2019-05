James Lasts „Happy Sound“ begeistert

Auf Einladung des Männergesangsvereins Concordia Untersulmetingen gastierte das James-Last-Tribute-Orchester Opus One & Last am späten Sonntagnachmittag in der örtlichen Mehrzweckhalle. Mit dabei waren zahlreiche Musiker aus Laupheim und Umgebung.

Ein Heimspiel hatte dabei der Untersulmetinger Joachim Knoll, der an diesem Abend mit zahlreichen Solodarbietungen auf den unterschiedlichsten Instrumenten brillierte. Zum Ensemble gehörten ebenso Peter Eiberle, Christoph Erb, Igor Schiele, Cesar Gamero, Michael Porter, Petr Hemmer, Lena Thanner sowie Schüler der Städtischen Musikschule Gregorianum. Unter der Leitung von Sepp Meixner spielte die insgesamt 25-köpfige Formation in identischer Besetzung wie das Orchester von James Last überwiegend originale Arrangements des 2015 verstorbenen Bandleaders.

„Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, James Lasts Musik weiterzuleben“, begrüßte Sepp Meixner die Gäste in der Mehrzweckhalle. Dies gelang in den folgenden zwei Stunden. Das Publikum war begeistert von Sound und Können des Orchesters. Der typische „Happy Sound“, mit dem James Last ab 1965 zwei Jahrzehnte lang Erfolge feierte, erfüllte die Herzen der Zuhörer auch an diesem Nachmittag. Zahlreiche Zuschauerplätze waren jedoch in der Mehrzweckhalle leer geblieben. So gut das Orchester auch performte, trübte dies die Stimmung ein wenig.

Gleich zu Beginn des Konzertes erntete Christian Wohlrab auf der Solotrompete viel Applaus für seine Darbietung der Ballade „McArthur Park“. Weiter ging es mit einem Arrangement bekannter Abba-Lieder. Mit „Der einsame Hirte“ schlug Joachim Knoll auf der Panflöte anschließend etwas ruhigere Töne an. Ein Medley an von James Last selbstkomponierten Titeln repräsentierte danach wieder den typischen „Happy Sound“. Die Sänger Cordula Wegerer und Alexander Kussmaul ergänzten das Programm mit hervorragenden Interpretationen bekannter Popsongs. Allrounder Joachim Knoll überzeugte im zweiten Teil des Konzertes unter anderem mit Mundharmonika, Piccoloflöte und Saxofon.

Wie für Auftritte des original James-Last-Orchesters typisch, beendete die Formation Opus One & Last ihr Konzert mit einem Walzer. Die Einladung zum Tanzen wurde jedoch nur vereinzelt angenommen. Viel Applaus entließ die Musiker, nicht ohne zwei Zugaben, in den sonntäglichen Abend. Erinnerungen an alte Zeiten wurden bei so manch älterem Besucher wach. Doch auch jüngere Besucher fanden Gefallen am typischen James-Last-Sound.