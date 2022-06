Jahreshauptversammlung der Kolpingsfamilie

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 25. Mai fand die JHV der Kolpingsfamilie Laupheim statt. Coronabedingt konnten seit Herbst nur vereinzelt Veranstaltungen und zum Teil auch nur in reduzierter Form stattfinden. Die Wanderung am 3. Oktober, der Kolpinggedenktag, die Aktion „Mein Schuh tut gut“, die Nikolausaktion und die Wunschbaumaktion fanden statt. Erfreulicherweise finden seit Mitte April 2022 wieder mehr Veranstaltungen statt, zu denen die 1. Vorsitzende alle Mitglieder und Gäste herzlich einlädt.

Die beiden Kassiere Thomas Martl (Hauptkasse) und Armin Süß (Ebnitkasse) legten ihre Berichte ab. Auf Grund der wenigen Veranstaltungen gab es kaum Einnahmen. Dennoch fielen Ausgaben unter anderem für das Vereinsheim an, welche durch einen Zuschuss des Fördervereins teilweise ausgeglichen werden konnten. In Österreich war bis Mai 2021 Lockdown. Danach wurde das vereinseigene Ferienhaus in Ebnit gut vermietet, sodass die Ebnitkasse in den schwarzen Zahlen blieb. Die Kassiere sowie die Vorstände wurden einstimmig entlastet.

Andreas Maier scheidet als 2. Vorsitzender aus. Bei den Wahlen konnte leider kein Ersatz gefunden werden. Der Verein wird zunächst von der 1. Vorsitzenden sowie dem 3. und 4. Vorsitzenden geführt. Melanie Geiselmann wurde zur neuen Schriftführerin gewählt. Verena Geiselmann hat das Amt nach drei Amtszeiten niedergelegt. Stefan Eble wurde als Leiter der Gruppe Erwachsene bestätigt. Verena Geiselmann, Martin Merkle, Lisa Rodi und Patrick Wanner wurden wieder in den Ausschuss gewählt. Thomas Geiselmann kandidierte nach mehreren Amtszeiten nicht mehr.

Bei der JHV wurden die Mitglieder Hans Süß und Franz Martl für ihr jahrzehntelanges und herausragendes Engagement für den Verein geehrt. Beide waren lange im Vorstand aktiv, kümmerten sich um das Mitteilungsblatt, waren als Nikoläuse aktiv und vieles mehr.

Das Schlusswort wurde vom Präses Pfarrer Johny Vellavalliyil gehalten. Er freut sich, dass im Kolpinghaus wieder mehr Leben ist und dankt allen, die sich für den Verein einbringen. Am 24. Februar 2022 wurde das Leben dramatisch umgekrempelt. Wir alle sollten versuchen, das Leben gemeinsam zu meistern.