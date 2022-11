Jahreshauptversammlung der Heimatfestfreunde Laupheim

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Heimatfestfreunde haben am 15. November eine Jahreshauptversammlung abgehalten. Es waren 36 Mitglieder anwesend. Der Vorsitzende Walter Locherer eröffnete die Sitzung um 19:45 mit der Begrüßung der Anwesenden. Anschließend gab es eine Totenehrung der verstorbenen Mitglieder und Freunde des Vereins.

Es folgte ein Bericht über die vergangenen Jahre 2021 und 2022. Insgesamt fielen ca. 750 Arbeitsstunden an. Schwerpunkt war natürlich das Heimatfest 2022, nach zwei Jahren Zwangspause. Wir wissen alle warum.

Ebenso der Bau eines neuen Büros, für den Heimatfestausschuss, in den Hallen der Heimatfestfreunde. Des Weiteren wurde die Wagenvergabe und der Fuhrmans Tag 2022 im neuen Event Bereich der Hallen durchgeführt.

Auch wurde auf Wunsch des Heimatfest Ausschusses, damals noch von Walter Spleiss geführt, in Kooperation mit den Heimatfestfreunden und den Volleyballern Lph., die ehemalige Beleuchtung des Festplatzes neu installiert.

Es wurden noch weitere Baumaßnahmen der kommenden Zeit angesprochen und diskutiert.

Eine weitere Neuheit ist das Organigramm, für alle einsehbar an einer großen Infowand. In diesem sind die einzelnen Positionen der Mitglieder des Vorstandes und anderen einsehbar. Ihre Aufgaben und Kompetenzen sind dort beschrieben. Somit können alle Mitglieder und alle Wagenbauer sehen, an wen sie sich, falls Wünsche und Fragen bestehen, wenden müssen.

Danach gab es die Entlastung des Vorstandes, welche der ehemalige Vorsitzende des Heimatfest Ausschusses Herr Walter Spleiss vornahm. Dies wurde einstimmig der Mitglieder beschlossen.

Nun folgte der Bericht der Kassiererin. Sie wurde ebenso, nach Empfehlung der Kassenprüfer, einstimmig entlastet.

Es folgten nun die Wahlen des gesamten Vorstandes, mit Beisitzer und Kassenprüfer. Wahlleiter war ebenfalls Walter Spleiss. Gewählt wurden: 1. Vorstand Walter Locherer, 2.Vorstand: Karl Held, Kassiererin: Uschi Groner Beck, Schriftführerin: Susanne Weckerle, Beisitzer: Thomas Amann, Beisitzer: Tobias Binder, Kassenprüfer: Jürgen Reiff, Kassenprüfer: Michael Straub.

Der alte und neue Vorsitzende, Walter Locherer, bedankte sich bei allen Beteiligten für die gute Zusammenarbeit der letzten Jahre und freut sich auf weitere, mit tollen Ideen und Engagement gefüllte, gemeinsamen Stunden.