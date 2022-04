Jahreshauptversammlung beim TC Laupheim

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Saison startet beim TC Laupheim 1904 e.V. am 30.April. Die Plätze und die Vereinsgaststätte sind bis dahin bereit. Am Montag, den 4. April wurde die Jahreshauptversammlung in der Vereinsgaststätte des TC Laupheim abgehalten.

Der erste Vorsitzende Mike Maly begrüßte die vielen Anwesenden und führte durch die Tagungspunkte. Pierre Biber als Sportwart berichtete über die Mannschaftsergebnisse der letzten Saison. Mit den sehr guten Ergebnissen der alten und neuen Mannschaften waren alle mehr als zufrieden.

Frank Welser wurde als Jugendwart neu gewählt und er berichtete über den geänderten Aufbau in der Jugendbetreuung. Als Freizeitwart füllte er die Terminkalender mit entsprechenden Vereinsturnieren, Sommerevents und geplanten Festen.

Über die Finanzen berichtete Diana Seichter-Mäckle. Die gestiegenen Mitgliederzahlen im letzten Jahr verbesserte die Finanzlage, doch trotz einiger Zuschüsse ist der Jugendbereich ein großer Kostenfaktor im Verein, der von allen Mitgliedern getragen wird. Die Kassenprüfer Walter Schellhorn und Emil Schumacher bestätigten die korrekte Buchführung, bei der in diesem Jahr ein neues Buchführungsprogramm zum Einsatz kam.

Der gesamte Vorstand wurde entlastet. Bei den anschließenden Neuwahlen wurde Frank Welser als Jugendwart (für Britta Nill) und Kirsten Gräfin Leutrum von Ertingen als Kassenwart (für Diana Seichter-Mäckle) neu gewählt. Alle weiteren Vorstandsmitglieder blieben im Amt und wurden neu bestätigt. Der Vorsitzende Mike Maly bedankte sich bei den ausscheidenden Vorstandsmitgliedern für ihre gute Arbeit.

Die beiden Vorstände Mike Maly und Willi Hattenberger stellten ihren Vorschlag zu den Beitragssätzen 2023 vor, die unter anderem eine Kostenanpassung beinhaltete. Die neue Beitragsordnung für das Jahr 2023 wurde von den Mitgliedern angenommen. Die geänderten Gastspielbeiträge werden bereits in der Saison 2022 aktiv.