Jahreshauptversammlung 2022 abgehalten

Nachdem die Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Baustetten aufgrund der Corona-Pandemie 2021 noch abgesagt werden musste, konnte die Versammlung dieses Jahr wieder in größerem Kreis abgehalten werden. Begrüßen durfte Kdt. Alexander Sontheimer Gesamtkommandant Andreas Bochtler, Ortsvorsteher Dietmar Kögel, Mitglieder des Ortschaftsrats, zahlreiche aktive Mitglieder der FFw und der Altersabteilung und ihre Partner.

In seinem Grußwort hob Kommandant Alexander Sontheimer hervor, dass obwohl durch die Corona-Pandemie zeitweise der gesamte Übungsbetrieb eingestellt werden musste, die Feuerwehr alle Einsätze erfolgreich abarbeiten konnte. Im Jahr 2020 rückte die Wehr zu 25 Einsätzen, im Jahr 2021 sogar zu 33 Einsätzen aus. Diese erstreckten sich wieder über die gesamte Bandbreite an Einsatzmöglichkeiten, jedoch lag der Schwerpunkt 2021 auf den durch die Hochwasserlage in der Region verursachten Einsätzen. Durch die Stationierung der Sandsackfüllmaschine des Landkreises in Laupheim wurden zwei neue Sondereinheiten ins Leben gerufen. Die Sondereinheit „Sandsackfüllmaschine“ und Sondereinheit „Wechselladerfahrer“. Für diese Sondereinheiten haben sich zahlreiche Kameraden aus Baustetten gemeldet und unterstützen damit die Laupheimer Gesamtwehr. Für die anstehende Neubeschaffung des Baustetter Löschfahrzeugs wurde ein Arbeitskreis gebildet, welcher die Fahrzeugausstattung konfigurierte, die Ausschreibung ausarbeitete und die eingegangenen Angebote bewertete.

Mit Dominik Braun, Reiner Höfler, Ewa Botzenhard und Eduard Hergert konnten vier neue Kameraden/innen gewonnen werden. Auch der Ausbildungsbetrieb wurde fortgesetzt. Somit konnten Thilo Leßmann, Sebastian Haaga und Ewa Botzenhard den Truppführer-Lehrgang erfolgreich beenden, Dominik Braun absolvierte den Lehrgang zum Maschinisten. Rainer Höfler wurde zum Atemschutzgeräteträger ausgebildet. 12 Kameraden nahmen an einer Heißausbildung in Pflummern teil.

Zum Abschluss der Versammlung überraschte der stellvertretende Kommandant Michael Fromm alle Anwesenden mit einer neu erstellten Chronik, welche bis ins Gründungsjahr 1876 der Feuerwehr Baustetten zurückgeht. Der mit zahlreichen Bildern ausgestattete Band 1 endet im Jahr 2006. Band 2, soll zum 150-jährigen Jubiläum der Feuerwehr 2026 erscheinen und die noch fehlenden Jahre beinhalten.