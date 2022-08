Jahresausflug 2022

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der diesjährige Jahres Ausflug der AWO OV Laupheim-Schwendi und OV Ochsenhausen ging nach Füssen am Forggensee im Allgäu. Geplant und gefahren wurde dieser Ausflug durch den 1. Vorsitzenden der AWO Laupheim-Schwendi H. Roland Müller.

Gestartet wurde in Laupheim früh morgens um 7.30 Uhr und über Ochsenhausen ging die Fahrt Richtung Füssen am Forggensee. Auf der Raststätte Allgäuer Tor wurde ein Zwischenstopp für einen kleinen Imbiss eingelegt.

Weiter ging die Fahrt durch Füssen, vorbei an Schloss Neuschwanstein und Schloss Hohenschwangau zum Bootshafen in Füssen. Dort gingen die Teilnehmer an Bord eines Schiffes zur großen Rundfahrt auf dem See bis zur Lechstaustufe Roßhaupten und wieder zurück zum Anleger der Forggensee Schifffahrtsgesellschaft. Viele Teilnehmer waren begeistert wie sich die Landschaft vom Wasser aus darstellte, da einige den See als Radfahrer schon erkundeten.

Nach dieser 2-stündigen Bootsfahrt ging es zurück in die Innenstadt nach Füssen, wo jeder die Möglichkeit hatte die Stadt für sich selber zu erkunden. Der Abschluss war ein gemeinsames Abendessen bei der Rückfahrt in Kirchdorf an der Iller.