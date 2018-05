Jürgen Schmid für 50. Sportabzeichen ausgezeichnet

Der Sportkreis Biberach hat das Engagement von Schulen beim Wettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“ und langjährige Sportabzeichenträger ausgezeichnet. Die Ehrungsveranstaltung fand im Laupheimer Kreissparkassensaal statt. Dabei sorgte die Schulband der Friedrich-Adler-Realschule unter Leitung von Hansjörg Zeller und die Cheerleader-AG unter der Führung von Verena Vogel mit ihren Einlagen für ein tolles Rahmenprogramm.

Nach Grußworten von Erwin Graf (Kreissparkasse), Elisabeth Strobel (Präsidentin des Sportkreises Biberach), Rolf Preißing (Sportkreis-Koordinator für Schule und Sport) und Angelika Fioranelli-Petersohn (Regionalteam Sport, Staatliches Schulamt Biberach) stand die Ehrung von drei Schulen an. Diese waren beim Wettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“, dem größten deutschen Sportwettbewerb mit mehr als 120 000 Teilnehmern allein in Baden Württemberg, mit einem besonderen Engagement in Erscheinung getreten.

Ausgezeichnet wurde die Edith-Stein-Schule Heudorf der St.-Josef-Einrichtung. Die Schule nahm jährlich an verschiedenen Fußball-, Tischtennis-, Schwimm- und Badmintonturnieren teil. Diese Sportarten wurden im Vorfeld gezielt im Sportunterricht trainiert. Einmal im Jahr richtet die Schule zudem ein Fußballturnier für verschiedene Sonderschulen im Landkreis aus. 2017 war die Schule als Turniersieger des Jahres 2016 Ausrichter für das Fußballturnier der Regionalsieger der Förderschulen im Regierungsbezirk Tübingen.

Tannheimer Tischtennis-Erfolge

Die Grundschule (GS) Tannheim wurde für die Tischtennis-Erfolge im Wettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“ ausgezeichnet. Mit zwei Viertklässler-Mannschaften waren die Tannheimer bei dem Wettkampf dabei, der auch Teil des EnBW-Schulcups war. Das Kreisfinale fand im Leistungszentrum der TTF Liebherr Ochsenhausen statt. Die zweite Mannschaft der GS Tannheim erreichte Platz sechs, die erste Mannschaft gewann jedes Spiel und wurde verdient Turniersieger. Darüber hinaus holte der Kreisfinalsieger den dritten Platz beim Landesfinale unter acht Vertretern der jeweiligen Regierungsbezirke.

Eine Auszeichnung erhielt auch das Biberacher Pestalozzi-Gymnasium für die Erfolge bei „Jugend trainiert für Olympia“. Die PG-Mädchenmannschaft belegte beim RP-Finale des Wettbewerbs im Tischtennis den zweiten Platz und gehörte damit zu den vier besten Mädchen-Schulmannschaften in Baden-Württemberg. Im Jungenwettkampf holte sich das PG-Team den dritten Platz in seiner Wettkampfklasse. Im RP-Finale des Wettbewerbs „Jugend trainiert für Olympia“, das in der Biberacher BSZ-Halle ausgetragen wurde, belegte das PG-Team in der Wettkampfklasse III/B Jungen den zweiten Platz und verpasste damit nur knapp die Qualifikation für das Landesfinale.

In drei Blöcken wurden die Ehrungen für langjährige Sportabzeichenträger von Olaf Biller (Referent Sportabzeichen) und Hermann Gantner (Vizepräsident Sportkreis) vorgenommen. Der herausragende Akteur war dabei der Laupheimer Jürgen Schmid, der 2017 zum insgesamt 50. Mal das deutsche Sportabzeichen abgelegt hatte. Neben Urkunden erhielten die Sportler ein kleines Präsent.