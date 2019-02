Jägerkunde wird zum Volltreffer

Warum schießen Jäger Rehe tot? Diese, aber auch viele andere Fragen rund um die Jagd und die Tiere im Wald haben Mitglieder der Kreisjägervereinigung und des Hegerings Schwendi und Laupheim am Samstag den Mietinger „Haldenkindern“ bei einer gut zweistündigen Exkursion beantwortet.

Anlass dafür war ein kleiner Zettel an einem neuen Jägerstand, mit dem die Kinder des Wohngebiets Halde Ende des Jahres eine große Sorge zum Ausdruck brachten (die SZ berichtete): „Lieber Herr Jäger, bitte nicht unsere Rehe von der Halde erschießen. Wir freuen uns immer, wenn wir sie sehen“, stand darauf. Die freundliche Antwort der Jäger ließ nicht lange auf sich warten, und sie hinterließen zwei Zettel mit einer Einladung zu einer Exkursion in ihrem Revier. Eine weitere mit einem genauen Termin folgte vergangene Woche im Mitteilungsblatt. Und mit der Idee trafen die Jäger ins Schwarze: Drei Dutzend Kinder machten sich am vergangenen Samstagvormittag mit den Jägern Samy, Tobi und Steffi auf die „Pirsch“.

An besagtem Jägerstand empfing die Laupheimerin Steffi Holder, selbst Jägerin und zertifizierte Naturpädagogin im Landesjagdverband, die Kinder. Auch zwei Rehe warteten dort – ausgestopfte freilich. Steffi erklärte anhand der Modelle, dass nur ein Rehbock ein Geweih trägt, das Weibchen „Rehgeiß“ genannt wird, der Winterpelz deutlich dicker und dunkler ist als das Sommerfell und die braune Farbe als Tarnung dient zum Schutz vor Feinden – auch vor Jägern.

Futterwiesen helfen den Bauern

Danach ging es ein paar hundert Meter weiter zu einem anderen Jägerstand, dem Startpunkt zur eigentlichen Exkursion. „Was machen die Jäger?“, fragte Steffi Holder, und die Antwort eines Kindes kam schnell: „Sie schießen Tiere ab.“ – „Und warum tun sie das?“ – „Sie schauen, dass das Gleichgewicht im Wald stimmt“, antwortete der schon etwas ältere Elias. „Genau. Damit es nicht zu viele Tiere von einer Art gibt“, erklärte die Pädagogin. „Es gibt aber noch viele weitere Aufgaben.“ Sich um kranke und verletzte Tiere kümmern zum Beispiel, oder Futterwiesen voller Kräuterpflanzen anlegen. „Damit verhindern wir, dass die Tiere von den Feldern der Bauern fressen. Die sind davon nämlich nicht begeistert“, ergänzte Steffis Jagdkollege Samy Schädler. Auch Wildschweine richten mitunter großen Schaden auf den Feldern an. Weil diese Tiere mit ihrer feinen Nase den Jäger gut riechen können, reicht schon deren bloße Anwesenheit, um die Wildschweine in die Flucht zu schlagen. „Da hocken die Jäger oft stundenlang auf ihrem Sitz und kein Schwein kommt“, sagte Tobias Seeburger, Leiter des Hegerings Laupheim, und erntete das Gelächter der Kinder.

Natürlich hatten die Jäger auch ihre Hunde mitgebracht: den Deutsch Drahthaar „Birke“ und die Schwarzwildbracke „Ally“. Dabei erfuhren die Kinder, dass gute Jagdhunde eine Fährte bis zu zwei Tage lang riechen können und auch bei nächtlichen Wildunfällen wertvolle Dienste leisten, wenn es gilt, ein verletztes Tier aufzuspüren. Weil Jäger weit weniger feine Näschen besitzen, sind sie auf gute Spurenkenntnisse angewiesen. Um die wesentlichen Unterschiede den Kindern zu erklären, hatte Steffi Holder ein Tuch voller unterschiedlicher Spuren ausgebreitet und auch ein paar Pfoten mitgebracht.

„Das Wohnzimmer der Wildtiere“

Dann aber geht es endlich auf die mit Spannung erwartete „Pirsch“ in den Wald. „Wir betreten jetzt das Wohnzimmer der Wildtiere. Deshalb dürft ihr hier keinen Müll wegwerfen und auch nicht rumschreien“, erklärt Steffi. Aufgeteilt in drei Gruppen, machen sich die Kinder mit den Jägern auf die Spurensuche. Bald schon findet sich der Schädel eines Rehbocks im Gestrüpp, und wenig später lauert hinterm Baum ein Marder. Der gehört zu einer ganzen Sammlung voller ausgestopfter Tiere, die den Jägern als Lehrmaterial dienen. Und so säumen Eichhörnchen, Feldhasen, Dachs, Fuchs, ein Wildschwein mit seinem gestreiften Frischling und – na klar – auch Rehe den Weg der Kinder. „Wäre man alleine und ganz still unterwegs, würde man sicher auch echte Rehe sehen. Die sind nicht weit weg“, erklärt Jäger Markus Schädler dem SZ-Redakteur.

Natürlich versuchen die Kinder auch Spuren im Schnee zu erkennen. Manchmal hinterlassen sie auch viel größere Hinweise auf ihre Anwesenheit. Ein Blätterhaufen unter einer Buche etwa deutet darauf hin, dass hier hungrige Rehe nach Bucheckern gestöbert und ihr Schlaflager eingerichtet haben. Nach gut zwei Stunden neigt sich die spannende Exkursion dem Ende zu. An einer Hütte dürfen sich die Kinder mit Tee wärmen, selbst Fußabdrücke von Wildtieren in Keramiplast herstellen und als Andenken mit nach Hause nehmen.

Rollenspiel im Revier

Die wichtigste Frage freilich ist noch nicht ganz beantwortet: Warum schießen Jäger Rehe tot? Steffi Holder und ihre Kollegen haben als Antwort ein kleines Rollenspiel vorbereitet. Mit einer Schnur bilden die Jäger ein kleines Revier, das zunächst zwei Kinder betreten dürfen – als Rehbock und seine Geiß. Nach und nach kommen Kitze und neue Paare dazu, bis kaum noch Platz zum Toben ist. „Stellt euch vor, der Winter ist streng, das Futter wird knapp, dann verhungern plötzlich einige von euch. Dann breitet sich noch eine Krankheit aus, und plötzlich sind alle Rehe krank“, erklärt Steffi Holder. „Und wenn es im Revier immer enger wird, rennen die Rehe auf die Straße, es gibt noch mehr Unfälle, und dann kommen sie in die Dörfer, wo sie nicht leben können.“ Dies zu verhindern, sei Aufgabe der Jäger. „Wir schießen einige Rehe oder auch Wildschweine tot, damit jedes Tier so viel Lebensraum hat, wie es benötigt. Und wer von euch mag Fleisch?“ Viele Hände gehen in die Höhe. „Seht ihr. Auch deswegen jagen wir Wildtiere.“

Widerspruch gibt es nicht. Die Jägerkunde war erfolgreich – ein Volltreffer also.