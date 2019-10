Ironisch bis provokant –die Poeten unterhalten ihr Publikum bestens

Beste Unterhaltung ist am Freitagabend bei der „Nacht der Poeten“ im Kulturhaus geboten gewesen. Jesse Jochimsen ist es wieder einmal gelungen, Poeten aller Stilrichtungen einzuladen, die mit ihren Geschichten und Erzählungen den Nerv der Zeit treffen. Dieses Mal waren es Felix Römer aus Berlin, André Herrmann aus Leipzig und Hosea Ratschiller aus Wien.

Seit zehn Jahren komme er schon nach Laupheim, erzählte Jesse Jochimsen im Kulturhaussaal. In dieser Zeit hätte er schon einige Trends in der Stadt mitgemacht, bunt bemalte Frösche, umhäkelte Bäume und jetzt gebe es sogar ein neues Parkbad und ein neues Rathaus würde geplant. Immer gefalle es ihm sehr gut hier, so Jochimsen.

Er und die drei Poeten Felix Römer, André Herrmann und Hosea Ratschiller gaben in ihren Beiträgen oft einen Einblick in ihr eigenes Leben, aber auch in die heutige Gesellschaft. Mal ironisch oder humorvoll, satirisch oder provokant. Auf jeden Fall begeisterten alle vier Poeten das Publikum und brachten es zum Nachdenken, aber auch mehr als einmal zum Lachen. Den Gästen wurde beste Unterhaltung geboten. Sehr gut kam auch Sascha Bendiks, Sänger und Songwriter aus Freiburg an, der mit mitreißender rockiger Musik, aber auch mit einigen Balladen die sehr gelungene musikalische Umrahmung lieferte.

Den Auftakt machte Felix Römer, ein gebürtiger Marburger, der jetzt aber in Berlin lebt. Er erzählte etwa vom ersten Kennenlernen seines Schwiegervaters in Spe aus Ostdeutschland, der so gar nichts von dem „ Wessi“ hielt. „ Ist das also der Dichter“, sei er begrüßt worden und der Schwiegervater hätte ihm gleich mal auf den Zahn gefühlt, ob er seiner Tochter überhaupt würdig sei. Erst vier Jahre später, als das erste Enkelkind geboren war, hätte er den ersten Händedruck von ihm erhalten. Und noch viel später, als Römer Werbung für tschechisches Bier machen durfte, seien die Schranken gefallen und sein Schwiegervater hätte ihn in der Familie willkommen geheißen.

Von einigen Erlebnissen in seinem Elternhaus erzählte André Herrmann. Etwa wie gemeinsam versucht wurde, ein Hornissennest zu entfernen. So habe sein Vater sich bei seinem Dienst an der Mauer immer strikt geweigert die Waffe zu gebrauchen. Nun aber führe er Krieg gegen die Tierwelt, in diesem Fall diese Hornissen, wird aber beim Versuch deren Nest in die Luft zu sprengen ziemlich heftig gestochen und die ganze Familie kann am Ende, ob der geschwollenen Lippen nur noch nuscheln.

Schwarzer Humor pur

Auszüge aus seiner Collage über den letzten Tag der Menschheit, für die er 2017 mit dem renommierten Kleinkunstpreis „Salzburger Stier“ ausgezeichnet wurde, präsentierte Hosea Ratschiller. Voll Ironie und schwarzem Humor beschreibt er, wie diese allerletzten 24 Stunden in Österreich verlaufen könnten und blickt damit in einige Abgründe der Gesellschaft. Er erweckt dazu 43 höchst unterschiedliche Charaktere zu einem äußerst bühnenwirksamen Eigenleben. Einige davon konnte das Laupheimer Publikum kennenlernen. Ratschiller schlüpfte dazu in verschiedene Rollen. Wie etwa den armen Bergbauern, Obdachlose in Wien, Politiker, Geiselnehmer, aber auch den Käufer eines Döners, der meint, damit seine Toleranz gegenüber Ausländern zu zeigen.

Geschildert wurde auch eine Preisverleihung an der Wiener Hofburg, bei der der Preisträger seine Frau auf die Bühne bittet und ihr für ihre Toleranz gegenüber ihm, zum Beispiel ob all seiner Seitensprünge dankt und dafür, dass sie sich, seiner Karriere wegen, immer im Hintergrund gehalten hat. Zum Dank schenkt er ihr einen silbernen Füllfederhalter, mit dem sie ihn aber am Ende ersticht und das Ganze in einem Blutbad endet.

Wenn er verstehen möchte, wie die Menschen gerade ticken, gehe er in den Supermarkt und stelle sich an den Getränkeautomaten, erzählte Jesse Jochimsen. „ Am besten an einem Samstag, weil da alle Bevölkerungsschichten da sind.“ Wie etwa auch die Casual- Leergutmänner, die meist keine Ahnung von der Funktion eines Getränkeautomaten hätten. Nicht so, wie der alte Mann, der Flaschen sammele und sich da bestens auskenne. Am Ende gehe er dann an der ganzen Schlange vorbei und schenke dem alten Mann sein einfach ganzes Leergut, so Jochimsen.