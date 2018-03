Irisches von der Grünen Insel bis Kanada

Bei frostigen Temperaturen haben drei Folk-Formationen aus den keltisch geprägten Regionen Irlands und dem kanadischen Nova Scotia einen satten Vorgeschmack auf das Erwachen des Frühlings gegeben. Das 18. Irish Spring Festival zog am Mittwoch zahlreiche Besucher im Kulturhaus in seinen Bann und offenbarte die nach wie vor große Beliebtheit irischen Liedguts.

Zum Auftakt spielte das Trio High Time, bestehend aus Frontmann Ciarán Bolger (Gitarre) und den beiden Brüdern Conall (Flöte) und Séamus Flaherty (Harfe), das Stück „The Village of Cloch Bhuí“ von ihrem 2017 erschienen Debut-Album „Sunda“. Die drei Jungs stammen aus Connemara, an der Westküste Irlands in der Grafschaft Galway gelegen. Gemeinsam aufgewachsen und geprägt von gälisch-keltischer Tradition, musizierten sie schon von Kindesbeinen an zusammen.

Zum traditionellen Sean-Nos-Gesang haben sich im Lauf der Zeit die deutlich hörbaren Einflüsse des modernen Folk hinzugesellt. Mit ihrem dreistimmigen Gesang, Harfenspiel und dem speziellen Süd-Connemara-Flötenstil Conall Flahertys begeisterten die jungen Musiker das Publikum, das Titel wie „Fiddler’s Green“ und „South Australia“ feierte. Ein Highlight ihres Auftritts war sicherlich die Stepptanz-Einlage des begnadeten Séamus Flaherty, der in dieser Disziplin, ähnlich wie sein älterer Bruder Conall, schon einige Preise abgeräumt hat.

Musik aus der neuen Heimat

Mit dem Duo Cassie (Geige) und Maggie (Gitarre) MacDonald standen zwei virtuose Musikerinnen auf der Bühne, die Gesangsharmonien und perkussiven Stepptanz kombinieren. Die Schwestern folgen in ihrem Spiel der musikalischen Tradition ihrer schottischer Vorfahren, die während der „Highland Clearances“ des 18. und 19. Jahrhunderts von den Engländern vertrieben wurden und an der Atlantikküste Kanadas in Neu-Schottland (Nova Scotia) eine neue Heimat fanden. Dieser gälisch imprägnierte Celtic-Roots-Stil, ergänzt um Einflüsse des American Folk, ist das Markenzeichen der Band.

Die beiden Frohnaturen begeisterten schnell mit ihrer offenen Art und animierten das Publikum immer wieder zum Mitsingen. Einen Gänsehautmoment erzeugte die schaurig-schöne Ballade mit dem Titel „Down in the Willow Garden“, die nach Meinung der Schwestern an einem geselligen irischen Abend keinesfalls fehlen darf. Dabei handelt das Traditional von dem Mord an einem jungen Mädchen. Die beiden Frauen verabschiedeten sich nach einer beeindruckenden Nummer, bei der Maggie mit Sticks auf der Geige ihrer Schwester Cassie trommelte, während diese mit ihrem Bogen das Instrument bearbeitete.

In der Pause konnten die Gäste den Künstlern ganz nah kommen. Diese hatten sich in das Getümmel um den CD-Stand gestürzt, um mit dem ein oder anderen Fan einen Plausch zu halten. Lediglich das Angebot an silbernen Scheiben war etwas knapp, die Geschichte dahinter klingt abenteuerlich: Der Lieferwagen der High-Times war nach einem Schneesturm verschwunden, die CD-Pakete der anderen Bands sind nie am Zielort in Europa angekommen.

Rianta sind Meister ihres Fachs

Nach der Pause heizte das erst seit Kurzem bestehende irische Quartett Rianta dem Publikum ein. Die Band besteht aus Ausnahmetalenten, die aus verschiedenen Regionen der grünen Insel stammen. Ihre Soundpalette reicht – inspiriert von schottischen Volkstänzen – von treibenden Jigs und Reels über schwingende Polkas und Slides bis hin zu Stücken mit Folk-Pop-Charakter.

Sänger und Gitarrist Cillian O’Dalaigh sorgte gleich zu Beginn für Stimmung und Lacher, als er seinen Bandkollegen Conor Moriarty ins Deutsche übersetzte: „Er hat gerade gesagt, dass leider keiner von uns Deutsch spricht.“

Die vier Musiker bewiesen, dass sie absolute Profis in ihrem Fach sind. Da wären zum einen die wunderschönen Melodien der Geigenvirtuosin Karen Hickey und zum anderen der rhythmische Klangteppich des Perkussionisten Kieran Leonard, der die traditionelle irische Rahmentrommel Bodhran exzellent beherrscht. Zusammen mit Cillian O’Dalaighs markant-brüchiger Stimme und den träumerischen Soli von Conor Moriarty am Knopf-Akkordeon entstehen Lieder, bei denen kein Fuß mehr still steht.

Für das große Finale schlossen sich die Künstler noch einmal auf der Bühne zusammen und interpretierten unter anderem die Klassiker „Dirty Old Town“ und „The Old Triangle“ auf ihre ganz eigene Weise. Bei soviel Hingabe an die Musik konnten sich die wenigsten Zuschauer auf ihren Plätzen halten. Ein Lichtermeer aus Handys begleitete die Künstler, die noch einmal alles gaben.