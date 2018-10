Irische Musik fürs Herz

Der irische Singer and Songwriter Kieran Goss und die Sängerin Annie Kinsella sind in der Region keine Unbekannten. Im Herbst veröffentlichen die beiden Musiker ihr erstes Duo-Album „Oh, the Starlings“ und präsentieren dieses im Rahmen einer Europatour, die sie am morgigen Freitag, 5. Oktober, auch wieder nach Laupheim ins Kulturhaus führt. Das Konzert beginnt am Freitag um 20 Uhr.

Kieran Goss gilt seit langem als einer der besten Songwriter Irlands. In seiner Heimat tritt er in den größten Theatern und Konzerthallen auf. Bereits auf vergangenen Tourneen wurde er auf der Bühne von der Sängerin Annie Kinsella begleitet.

Bei ihren Konzerten sollen die Songs, Geschichten und Harmonien das Publikum in eine andere Welt entführen – mit Musik, die direkt aus dem Herzen kommt und direkt ins Herz geht, zum Lachen und Weinen bringen soll.