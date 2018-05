Inters Yildiz bestreitet Manipulationsvorwürfe

Der Tabellenzwölfte FC Inter Laupheim steckt in der Fußball-Kreisliga A II mitten im Kampf um den Klassenerhalt. Nun wird dem Verein in einem anonymen Schreiben, das bei der SZ Biberach am Montag einging, Manipulation und Bestechung vorgeworfen. Diese bestreitet Inter-Vorstandsmitglied Ibrahim Yildiz vehement.

In dem Schreiben, das an die „Schwäbische Zeitung“, den Württembergischen Fußballverband (WFV) und den Betriebsrat sowie die Unternehmensleitung von Ibrahim Yildiz’ Arbeitgeber adressiert ist, heißt es: „Ich möchte Ihnen mitteilen, dass Ibrahim Yildiz, Abteilungsleiter von Inter Laupheim, den verbleibenden Gegnern von Inter Laupheim in der Kreisliga A II (Bezirk Riss) 100 Liter Bier und einen großen Grillspieß bietet, wenn diese Mannschaften gegen Inter Laupheim verlieren.“

„Persönlicher Angriff“

Abteilungsleiter ist Ibrahim Yildiz laut eigener Aussage schon seit einem halben Jahr nicht mehr. „Ich weiß nicht, wer auf so eine Idee kommt. Das ist eine Frechheit. Ich habe damit nichts am Hut“, sagt Yildiz auf SZ-Nachfrage. „Es ist ein persönlicher Angriff auf mich. Wir haben uns sicher keine Spiele erkauft, sonst würden wir nicht so oft verlieren.“ Am vergangenen Wochenende war Inter erst der SGM Warthausen/Birkenhard mit 3:7 unterlegen, es war die insgesamt 15. Saisonniederlage in bislang 26 absolvierten Ligaspielen. „Wir werden auch die Gegner in den noch ausstehenden zwei Saisonspielen keinesfalls versuchen zu bestechen“, stellt Yildiz klar. „Wir wollen die Spiele sportlich fair gewinnen. Von Bestechung halten wir überhaupt nichts.“

Die beiden kommenden Gegner von Inter, der SV Schemmerhofen und der SC Schönebürg bestätigten derweil auf SZ-Nachfrage, ein solches Angebot von Inter Laupheim nicht bekommen zu haben. „Wir würden auch niemals auf ein Bestechungsangebot eingehen. Fairplay geht vor“, sagte SVS-Abteilungsleiter Ralf Weckenmann. „Bei uns ist nichts eingegangen. Wir werden nichts abschenken“, so SCS-Spielleiter Daniel Auer.

Das anonyme Schreiben ist auch an den Betriebsrat seines Arbeitgebers gegangen, so Ibrahim Yildiz, der selbst im Betriebsrat ist. „Ich finde es schlimm, da auch noch den Arbeitgeber reinzuziehen. Der hat mit meiner Tätigkeit im Fußball gar nichts zu tun. Ich weiß nicht, was der Verfasser damit bezweckt.“ Und weiter: „Ich war erst letztes Wochenende wieder mal auf dem Sportplatz und davor lange nicht, weil ich als Schiedsrichter im Einsatz war.“ Ibrahim Yildiz will nun mit dem Brief zur Polizei gehen und Anzeige gegen Unbekannt erstatten. „Ich weiß, dass es wohl nichts bringen wird, aber ich kann das nicht auf mir sitzen lassen“, sagt er.

Heiner Baumeister, Pressesprecher des WFV, sagte auf SZ-Anfrage, ob das Schreiben beim Verband vorliegt: „Anonyme Schreiben kommentieren wir nicht. Mir persönlich ist nichts bekannt, dass etwas vorliegt.“