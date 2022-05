Internationaler Museumstag in Laupheim

Das Laupheimer Museum zur Geschichte von Christen und Juden bietet zum Internationalen Museumstag am Sonntag, 15. Mai, ein abwechslungsreiches Programm an. Das Haus kann bei freiem Eintritt von 13 bis 17 Uhr besucht werden, heißt es in der Einlaung. Um 14 Uhr findet eine Führung durch das Schloss Großlaupheim mit Museumsleiter Michael Niemetz statt. Dabei besichtigen die Gäste auch einen bemerkenswerten Neuzugang der Museumssammlung. Um 15 Uhr führt dann Elisabeth Lincke durch die derzeit geöffneten Abteilungen zu Carl Laemmle, Friedrich Adler und Ivo Schaible. Um 16 Uhr besteht schließlich die Möglichkeit, mit Andreas Henrich den jüdischen Friedhof zu besuchen. Diese Führung beginnt am Friedhofseingang auf dem Judenberg.Alle Angebote am Internationalen Museumsta sind kostenlos.