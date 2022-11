Inter-Stürmer droht die Abschiebung nach Gambia: Sein Verein kämpft um ihn

Die Fußballer des FC Inter Laupheim bangen um ihren besten Torjäger: Ende Oktober hat die Polizei Ous Tamba, der 2016 aus Gambia nach Deutschland flüchtete, während seiner Arbeit abgeholt und nach Frankfurt an den Flughafen gebracht. Der deutsche Staat will den gambischen Staatsbürger abschieben, da dessen Asylantrag abgelehnt wurde. Nur weil sich der Pilot weigerte, den 25-Jährigen nach Gambia auszufliegen, wurde seine Abschiebung vorerst verhindert. Verein, Freunde und Arbeitgeber sind fassungslos über das Vorgehen der Behörden. Sie wollen erreichen, dass Tamba doch in Laupheim bleiben kann. Auch Laupheims Oberbürgermeister Ingo Bergmann setzt sich für ihn ein.

25-jähriger Fußballer sitzt in Abschiebehaft

Fünf Tore in acht Spielen, das ist die Torbilanz der laufenden Saison von Ous Tamba, der für den FC Inter Laupheim in der ersten Mannschaft kickt. Nach seiner Flucht aus Gambia im Jahr 2016 findet der junge Mann Halt in dem Verein, der in Laupheim für viele Menschen mit Migrationshintergrund eine Anlaufstelle ist. Ob er für Inter je wieder ein Tor schießen wird, wissen seine Mannschaftskollegen nicht. Seit Ende Oktober sitzt der 25-Jährige in Abschiebehaft in Pforzheim.

Sitzt in Abschiebehaft: Ous Tamba aus Laupheim. (Foto: FC Inter Laupheim)

„Für uns ist das ein Schock, den wir nicht akzeptieren können. Wir alle setzen uns dafür ein, dass Ous nicht abgeschoben wird“, sagt Sonja Balikavlayan, Jugendtrainerin des Vereins. Seit 2017 sei Tamba aktiver Spieler und engagiere sich ehrenamtlich in der Jugendarbeit. „Er ist unser Freund und Mitspieler, ein Mensch, der das Herz am richtigen Fleck hat“, bekräftigt sie. Die Laupheimerin nennt es eine Ungerechtigkeit, dass Tamba abgeschoben werden soll. Tamba spricht fließend deutsch, habe sich Arbeit gesucht und sorge für seine kleine Tochter.

Polizei holt den Geflüchteten bei seiner Arbeit ab

Doch der 28. Oktober wird zum Schicksalstag für Tamba: Gemeinsam mit drei Kollegen ist er auf einer Baustelle in Walpertshofen. Im kommenden Jahr möchte er bei seinem Arbeitgeber, dem Laupheimer Bauunternehmen Kösoglu, eine Ausbildung als Maurer beginnen. Gegen 8.30 Uhr fahren mehrere Polizeiautos vor. Die Beamten bitten Tamba, sie zu begleiten. Er soll noch am selben Tag mit einem Flieger von Frankfurt nach Gambia ausgeflogen werden.

Der Geflüchtete folgt allen Anweisungen und sitzt nachmittags im Flugzeug. In seiner Verzweiflung wendet er sich an den Flugkapitän und schildert ihm seine Geschichte. Der Pilot verweigert daraufhin, den Gambier mitzunehmen. Tags darauf wird Tamba vor das Amtsgericht Ravensburg gestellt. Ein Bereitschaftsrichter ordnet die Abschiebehaft in Pforzheim an, wo sich Ous seither befindet.

Klage gegen abgelehnten Asylantrag bleibt erfolglos

„Die Entscheidung ist nicht rechtskräftig, weil für den Betroffenen durch eine Rechtsanwältin Beschwerde eingelegt wurde, über die noch nicht entschieden ist“, teilt ein Sprecher des Amtsgerichts mit. Tamba sei aber bereits seit März 2018 ausreisepflichtig, heißt es von Seite der Behörden. „Dem Betreffenden wurde die Abschiebung nach Gambia angedroht, sollte er seiner Ausreisepflicht nicht freiwillig nachkommen“, betont eine Sprecherin des Regierungspräsidiums (RP) Karlsruhe, das in Baden-Württemberg für Aufenthaltsbeendigung von ausreisepflichtigen abgelehnten Asylbewerbern zuständig ist.

Die Fußballer des FC Inter Laupheim setzen sich für das Bleiberecht von ihrem Vereinskameraden Ous Tamba ein. Wenn es nach den deutschen Behörden geht, wird der Gambier in sein Herkunftsland abgeschoben. (Foto: FC Inter Laupheim)

Eine Klage von Tamba gegen seinen abgelehnten Asylantrag sei 2019 abgewiesen worden, so die Sprecherin. „Eine freiwillige Ausreise nach Gambia ist nicht erfolgt.“ Das Regierungspräsidium sieht keine Gründe, die gegen eine Abschiebung sprechen. Ein solcher wäre zum Beispiel die Aufnahme einer qualifizierten Berufsausbildung, dann bestünde die Möglichkeit der Erteilung einer Ausbildungsduldung sechs Monate vor Beginn der Berufsausbildung. „Ein Engagement in einem Sportverein stellt kein Abschiebungshindernis dar“, so die Sprecherin.

Regierungspräsidium sieht keine Bleibeperspektive

Der Betroffene habe sich nach der Ablehnung seines Asylantrags zunächst mit seiner 2019 in Deutschland geborenen Tochter und der Kindsmutter weiter in Baden-Württemberg aufgehalten. „Die beiden Eltern und die Tochter reisten im März 2021 nach Frankreich und stellten dort Asylanträge. Im Oktober 2021 kehrte der Betroffene alleine nach Baden-Württemberg zurück“, teilt Gunter Carra, stellvertretender Pressesprecher des Ministeriums der Justiz und für Migration Baden-Württemberg, mit.

Tamba sei daraufhin wegen unerlaubter Einreise und unerlaubtem Aufenthalt verurteilt worden. „Da Herr Tamba sich erst seit etwas mehr als einem Jahr ununterbrochen im Bundesgebiet aufhält, da er zuvor längere Zeit in Frankreich war, kommen Bleibeperspektiven für ihn nicht in Betracht“, so Carra in der schriftlichen Stellungnahme.

Anwältin möchte Duldung für Gambier erreichen

Anders bewertet dies Ous Tambas Rechtsanwältin Anne Feßenbecker. Sie hat beim RP Karlsruhe eine Verlängerung der Duldung beantragt. Die Anwältin sieht durch die drohende Abschiebung Tambas Grundrecht auf Familie verletzt. Denn dadurch würde der Kontakt zu seiner dreijährigen Tochter komplett unterbunden. Mit seiner Expartnerin teile er das Sorgerecht für das Mädchen. Von Geburt an habe er sich um seine Tochter gekümmert.

„Mit dem Entschluss der Kindesmutter, nach Frankreich zu ziehen, begann die Problematik, nur wegen seiner Tochter ist er ebenfalls nach Frankreich gereist“, sagt die Expertin für Asyl- und Flüchtlingsrecht. „Seit seiner Rückkehr hat er weiter ständig für seine Tochter gesorgt und will dies dringend weiter tun, was von Gambia aus völlig unmöglich ist.“ Feßenbecker hat am Montag zudem eine Ausbildungsduldung beantragt, die trotz seiner Verurteilung infrage komme. Der Anwältin liegt bereits ein Ausbildungsvertrag zwischen ihrem Mandanten und dem Laupheimer Bauunternehmen Kösoglu vor.

Firmenchef hätte 25-Jährigen in Ausbildung genommen

„Mir fehlen die Worte“, sagt Mustafa Kösoglu. „Ous ist arbeitswillig und wollte sich hier eine Existenz aufbauen.“ Der Firmenchef hätte sich vorstellen können, den 25-Jährigen bereits dieses Jahr auszubilden. „Uns war wichtig, dass er erst auf der Baustelle etwas Praktisches lernt. Damit er sich leichter tut, wenn er mit seiner Maurerlehre startet“, berichtet Kösoglu, der den Gambier mit unbefristetem Vertrag eingestellt hat. Wie vielen Bauunternehmen fehlen auch seiner Firma Fachkräfte.

Sein Vorarbeiter, der Inter-Vorsitzende Halit Balikavlayan, hatte sich für Tamba eingesetzt und bereits im Sommer bei der zuständigen Ausländerbehörde in Laupheim erkundigt, ob ein Ausbildungsstart in diesem Jahr empfohlen wird. „Wenn er bereits in Ausbildung wäre, hätte man Ous nicht abschieben können“, ärgert sich seine Frau Sonja. Ihr Mann hätte damals die Antwort erhalten, dass es keinen Unterschied mache, sollte der Ausbildungsvertrag erst in 2023 geschlossen werden. „Hier versucht sich jemand zu integrieren – und der wird abgeschoben“, ärgert sich Kösoglu. „Er ist ein junger Kerl, und das einzige, was man ihm vorwerfen kann, ist, dass er ein paar Monate in Frankreich bei seiner Tochter war.“

Wenige Gambier haben dauerhafte Bleibeperspektive

„Ous hat das Wohl seines Kindes über sein eigenes gestellt“, sagt Angelika Dauter, Vorsitzende des gemeinnützigen Vereins Demaro Gambia Hilfe. „Er hat einen Fehler gemacht, weil er in dem Moment nicht anders konnte“, ist sie überzeugt. Sie habe den Gambier immer wieder mit Rat unterstützt. Der junge Mann habe sich „immer um Gesetzeskonformität bemüht“.

Dauter beobachtet, dass aktuell vermehrt Gambier aus Baden-Württemberg abgeschoben werden, nachdem Abschiebungen in das westafrikanische Land für längere Zeit ausgesetzt worden waren. Sie vermutet einen Zusammenhang mit der Einführung des geplanten Chancenaufenthaltsrechts, das die Bleiberechtsregelung für gut integrierte und lang geduldete Ausländer reformieren soll. „Da wäre auch Ous darunter gefallen, wenn er nicht nach Frankreich ausgereist wäre.“ Aktuell gebe es alleine in Baden-Württemberg rund 10 000 Menschen aus Gambia, die nur geduldet sind. „Das heißt, dass sie jederzeit abgeschoben werden können“, sagt Dauter. Ein dauerhaftes Bleiberecht hätten nur die wenigsten Gambier erhalten.

Laupheimer Stadtverwaltung wendet sich an die Behörden

Inzwischen ist auch ein Härtefallantrag an das RP Karlsruhe gestellt worden, bestätigen Dauter und Balikavlayan. Auch die Stadt Laupheim hat sich eingeschaltet und macht sich für den Gambier stark: „Herr Tamba ist in Laupheim hervorragend integriert. Aus formeller Sicht ist die Abschiebung korrekt, aus menschlicher Sicht aber schwierig“, teilt Oberbürgermeister Ingo Bergmann auf Anfrage mit. „Aus diesem Grund hat sich die Stadtverwaltung an das Regierungspräsidium und das Justizministerium gewandt. Die letztendliche Entscheidung liegt dort.“

Flüchtlingshelferin Dauter, Bauunternehmer Kösoglu, die Familie Balikavlayan und die Vereinskameraden von Inter Laupheim hoffen inständig, dass die Behörden bei Ous Tamba Milde walten lassen. „Wir als Verein kämpfen für ihn als Freunde und Kollegen“, gibt sich Sonja Balikavlayan kämpferisch. „Wir wollen nicht, dass dieser motivierte Mensch, den wir in unserem Verein integriert haben, ihn gelehrt haben, immer mit bestem Wissen und Gewissen sein Bestes zu geben, einfach so abgeschoben wird.“