Integrationskurse boomen weiter

Die Volkshochschule Laupheim bleibt auf Erfolgskurs. Die 509 Kurse und Veranstaltungen im Jahr 2017 wurden von insgesamt 6128 Menschen wahrgenommen, das sind fast genau gleich viele wie im Jahr zuvor. Die Zahl der Unterrichtseinheiten stieg um 2,5 Prozent auf 9575. „Wir sehen insgesamt nach wie vor eine sehr stabile Entwicklung“, berichtete die VHS-Leiterin Sabine Zolper am Montag dem Kulturausschuss des Gemeinderats. Das werde auch im Jahr 2018 so sein.

Die einzelnen Fachbereiche waren zuletzt aber doch unterschiedlich unterwegs. Weitgehend konstant blieb der Bereich Gesellschaft-Politik-Umwelt. In Laupheim herrsche reges Interesse an gesellschaftlich relevanten Themen, sagte Zolper, und sie würden weiter an Bedeutung gewinnen. Daraus resultiere die Aufgabe der VHS, den Menschen Orientierung zu vermitteln.

Einen deutlichen Rückgang der Kurse (minus 11,2 Prozent) und Teilnehmer (minus 12,5 Prozent) verzeichnete der Fachbereich Kultur – Gestalten. Das sei eine Folge der allgemein gesunkenen Nachfrage nach klassischen Kreativkursen und des zuletzt schwachen Interesses an Filmseminaren, erklärte Zolper. Sehr gut liefen dagegen die Kurse in der neuen Rubrik Fotografie.

Stressabbau steht hoch im Kurs

Im Fachbereich Gesundheit sind Angebote, in denen es um Entspannungstechniken und Stressabbau geht, besonders stark gefragt. Das deute durchaus auf einen gesellschaftlichen Zustand hin, merkte Sabine Zolper an. Die Kochkurse „brummen“ und locken auch viele jüngere Leute an.

Der Bereich Sprachen profitiert von der weiter hohen Nachfrage nach „Deutsch alsFremdsprache“ und Integrationskursen. Das liege am anhaltenden Zuzug von Arbeitsmigranten aus Osteuropa , derzeit vor allem aus Kroatien und Rumänien, sagte Zolper. „Wir haben die Zahl der Integrationskurse von fünf auf sechs erhöht“, berichtete sie. „Ende des Jahres stocken wir auf sieben auf.“ Stark rückläufig bei den Fremdsprachen ist Englisch – ein bundesweiter Trend. Als eine Ursache gilt, dass inzwischen viele Menschen deutlich besser Englisch sprechen als früher.

Der Bereich Arbeit und Beruf war insgesamt stabil. Vor allem das Interesse an EDV-Kursen war zuletzt aber nur schwach ausgeprägt. Die VHS will die berufsbezogenen Angebote weiter ausbauen, um Migranten für die Integration in den Arbeitsmarkt zu qualifizieren – „eine für Laupheim wichtige und sinnvolle Aufgabenstellung“, wie es im Jahresbericht heißt.

Die Einnahmen aus Teilnehmergebühren kletterten um 5,2 Prozent auf rund 466 000 Euro. Auch dies hat maßgeblich mit dem Boom bei Integrationskursen zu tun. Gestiegen sind 2017 freilich auch die Honorarkosten: um 5,4 Prozent auf 262 000 Euro. Unterm Strich deckt die Laupheimer VHS ihre Kosten zu rund 80 Prozent.

An der Kapazitätsgrenze

Personell ist die VHS laut Zolper an ihre Kapazitätsgrenze gestoßen, nicht zuletzt wegen der vielen Integrationskurse („da arbeiten wir immer an der Kante“). Gleiches gilt für die räumliche Situation. „Wir planen schon mit einer Überbelegung der Räume“, sagte die VHS-Leiterin. „Das ist nicht sinnvoll, aber wir müssten sonst das Kursprogramm reduzieren.“ Große Hoffnungen setzt Zolper deshalb in die Überlegungen, das frühere „Hotel Post“ nach erfolgter Sanierung für die Volkshochschule zu nutzen. „Das böte die Chance, die VHS auf ein neues Niveau zu heben und sie zukunftsfähig zu machen.“

In punkto Digitalisierung wurden im vergangenen Jahr Unterrichtsräume technisch aufgerüstet; Dozenten und Mitarbeiter haben sich weitergebildet. Digitale Lernplattformen kommen zum Einsatz, in Live-Online-Seminaren sitzen die Dozenten ortsungebunden exklusiv für die Kursteilnehmer vor der Webcam. In Bälde soll die VHS Cloud für die Kursgestaltung genutzt werden können.

Drei Herausforderungen nannte Sabine Zolper für die Zukunft: Die VHS müsse Orientierung bieten bei gesellschaftlichen Prozessen, ein moderner Lern- und Lehrort sein und flexibler werden mit Blick auf die Bedürfnisse und die Mentalität jüngerer Menschen.

Die Fraktionssprecher lobten reihum die Arbeit der VHS-Leiterin und ihres Teams: „Sie leisten Großartiges.“