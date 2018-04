Ins Wasser – marsch!

Verlockend glitzert das Wasser im großen Edelstahlbecken. Die Durchschreitebecken, die Liegewiesen und Badefläche trennen, erstrahlen in frischem Blau. Das Laup-heimer Parkbad ist klar für die Freibadsaison. Start ist am 1. Mai, ab sofort gibt es Saisonkarten.

Noch sorgen die Mitarbeiter des Bads für den letzten Schliff. Der Rasen muss noch vollends gemäht werden, „damit die Badegäste auch Platz für ihre Liegetücher haben“, sagt Betriebsleiter Jan Birkner. Anfang der Woche soll auch der Naturweiher bei der Schwimmbadkneipe mit Wasser gefüllt werden. Birkner: „Keine Sorge, bis zum 1. Mai hat er bei diesem Wetter bestimmt auch eine gute Temperatur.“ Dafür sorgt das Vorwärmbecken, versichert auch Andrea Behmüller, die ihr Amt als „Parkbadbeauftragte“ der Stadtverwaltung im März an ihren Kollegen Ulrich Möllmann abgegeben hat.

Möllmann ist froh, dass ihm seine Vorgängerin und Jan Birkner in der Anfangszeit unterstützend zur Seite stehen. „Ich bin ja noch in der Einlernphase“, sagt er – und versichert, dass er sich sehr über die neue berufliche Herausforderung freut.

Kein Wunder, verheißt das momentane Sommerwetter mitten im April doch das Beste für die Freibadsaison 2018. Doppelt schön für Badenixen und Wasserratten: Das Bad öffnet in diesem Jahr rund zwei Wochen früher als sonst und hat eine Woche länger – bis zum 16. September – geöffnet. Damit soll für die Badbesucher ein kleiner Ausgleich zum derzeit geschlossenen Hallenbad geschaffen werden, das renoviert und erweitert wird und seine Pforten nicht vor Anfang 2019 wieder öffnet.

Aber ans Schwimmen in der Halle mag man bei Außentemperaturen um die 25 Grad eh nicht denken. Zum Saisonstart verspricht Jan Birkner angenehme 24 Grad Wassertemperatur im Schwimmbecken. Wer’s kaum erwarten kann, sich in die Fluten zu stürzen, kann sich ab sofort schon mal eine Saisonkarte sichern – diese gibt es von Montag bis Donnerstag zwischen 8 und 16 Uhr sowie am Freitag zwischen 8 und 14 Uhr an der Freibadkasse zu kaufen. Die Preise, sagt Möllmann, wurden nicht erhöht.

Jetzt hoffen die städtischen Mitarbeiter, dass das Traumwetter anhält und dem Parkbad einen Auftakt nach Maß beschert. Im Natursee werden die Badeinsel „Saturn“ und das 2017 angeschaffte neue Sprungbrett sicher wieder ein Magnet vor allem für jüngeres Publikum sein. Bewirtet wird vom neuen Pächter der Schwimmbadkneipe am Kiosk unterhalb des Kinderbeckens.

Feierabendtarif ab 17 Uhr

Zwei Besonderheiten: „Der Feierabendtarif gilt in dieser Saison schon ab 17 Uhr“, vermeldet Andrea Behmüller. Also eine halbe Stunde früher als 2017. Und dann wäre da noch die Baustelle am Hallenbad. Hier bittet die Stadtverwaltung darum, die durch Schilder gekennzeichneten Parkverbote unbedingt einzuhalten, um den Baustellenverkehr nicht zu beeinträchtigen. Denn wer lässt sich einen schönen Sommertag schon gern durch ein abgeschlepptes Auto verderben...