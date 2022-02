Ingenieurbüro Rohmer spendet an St. Elisabeth-Stiftung

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Das Laupheimer Ingenieurbüro Rohmer will das soziale Netz der Region stärken und stellt der St. Elisabeth-Stiftung dafür 1500 Euro zur Verfügung. Zwei Einrichtungen profitieren davon ganz konkret.

700 Euro werden als Betriebskostenzuschuss für das Schwimmbad in der Schule St. Franziskus in Ingerkingen verwendet. Neben den dortigen Schülerinnen und Schülern nutzen auch Laupheimer Schwimmkursgruppen das Therapiebecken, das die St. Elisabeth-Stiftung rund 80000 Euro pro Jahr kostet. Für den zweiten Teil der Spende besuchte Birgit Rohmer das Haus Antonius, ein Wohnhaus für Menschen mit Behinderung im Wernher-von-Braun-Weg. Hier hatte die zuständige Bereichsleiterin Sonja Gaißmaier den Wunsch nach einem zweiten kleinen Aufenthaltsbereich für die Wohngemeinschaft Birgitta. „Hier leben sechs Frauen und zwei Männer zwischen 30 und 70 Jahren zusammen und im geräumigen Wohnzimmer kann man sich nicht immer auf ein gemeinsames Abendprogramm einigen.“ Der neue Aufenthaltsbereich verbindet außerdem ein Einzel-Apartment mit der Gruppenwohnung. Birgit Rohmer gefällt die Idee. „Im Gespräch hier ist mir nochmal deutlich geworden, wie hoch die Belastungen in der Behindertenhilfe durch die Corona-Beschränkungen sind und wie wertvoll die Gemeinschaft im Haus Antonius ist. Eine Bewohnerin sehe ich regelmäßig auf ihrem Weg zur WfbM. Mir gibt es ein gutes Gefühl zu wissen, dass die Spende direkt hier in Laupheim bei diesen Menschen ankommt.“

Sonja Gaißmaier bedankte sich im Namen des ganzen Teams: „Am Anfang der Pandemie haben wir ganz viel Solidarität erfahren. Derzeit erleben wir eher wenig Rückhalt für Menschen mit Behinderung, die der vulnerablen Gruppe zugehören und mit Abstand und Quarantäne nur schwer umgehen können. Umso toller ist es für uns, wenn gezielt nachgefragt wird, wie man uns den Alltag erleichtern kann.“