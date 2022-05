Infotag an der Musikschule Gregorianum

Die Musikschule Gregorianum Laupheim veranstaltet für Kinder, die im neuen Schuljahr ein Instrument lernen wollen, und deren Eltern einen Infotag am Samstag, 25. Juni, 10 bis 13 Uhr, im Park der Musikschule. Bei regnerischem Wetter ist der Infotag in der Musikschule, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

„Nachdem der Infotag im Freien im letzten Jahr auf großen Anklang gestoßen war, wollen wir dieses Format auch dieses Jahr beibehalten“, sagt Musikschulleiter Richard Brenner. An verschiedenen Stationen rund um die Musikschule stellen die Lehrerinnen und Lehrer ihr Instrument vor, von Streich- oder Blasinstrumenten über Schlagzeug, Klavier oder Gitarre bis hin zum Gesang.

Für Instrumente, die in Orchestern und Ensembles dringend gebraucht werden, bietet die Musikschule besondere Vergünstigungen an: Kontrabass, E-Bass, Oboe, Fagott und Trompete. Wer eines dieser Instrumente lernen möchte, bekommt im ersten Jahr kostenlos ein Leihinstrument gestellt. Bei Kontrabass werden zusätzlich bis Ende Dezember keine Unterrichtsgebühren berechnet. „Mit dieser Aktion möchten wir dazu beitragen, den Orchesternachwuchs zu sichern“, erklärt Brenner. Gerade das Musizieren zusammen mit anderen bringe enorm viel sowohl für die musikalische als auch für die Persönlichkeitsentwicklung, so der erfahrene Kontrabassist und Pianist Brenner.

Auch der Bereich Elementare Musikpädagogik mit Musikgarten, Musikminis und Musikalische Früherziehung ist beim Infotag vertreten. Hier finden Eltern mit Kindern von 18 Monaten bis ins Kindergartenalter die richtige Ansprechpartnerin.

Wer sich dann für ein Instrument entschieden hat, kann sich am Infotag im Sekretariat für den Unterricht im neuen Schuljahr anmelden. Nähere Infos gibt es im Sekretariat, Telefong 07392 / 963960, oder auf der Website www.musikschule-laupheim.de.