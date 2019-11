In Würde altern: Dies sind Strategien gegen den Pflegenotstand

Pflege in der Kostenfalle

Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit liegen knapp zwei Drittel der vollzeitbeschäftigten Altenpflegehelfer und 14 Prozent der Altenpflegefachkräfte unter der sogenannten Niedriglohnschwelle von 2203 Euro brutto im Monat. Insgesamt gibt es in der Altenpflege in Deutschland fast 600 000 Beschäftigte.

Können Menschen, die ihre Selbstständigkeit teilweise oder ganz eingebüßt haben, unter solchen Voraussetzungen in Würde alt werden? Die Frage stellt sich dringlicher denn je, auch beim Blick auf die finanzielle Belastung der Pflegebedürftigen. Der von ihnen und den Angehörigen zu tragende Eigenanteil für vollstationäre Pflege betrug nach Auskunft des Verbands der Ersatzkassen im Juli im bundesweiten Mittel 1891 Euro pro Monat. Das ist weit mehr als die durchschnittliche Netto-Rente. Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbands, nennt die Zahlen alarmierend: „Es kann nicht sein, dass Menschen fast ihr Leben lang in die Pflegekasse einzahlen und am Ende trotzdem in der Sozialhilfe und in Armut landen.“

Der Deutsche Bundestag hat vor wenigen Tagen ein Gesetz für höhere Pflegelöhne beschlossen. Es soll den Weg für einen allgemeinen Tarifvertrag in der Altenpflege ebnen. „Gute Pflege verdient gute Bezahlung“, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. „Pflegekräfte gehören zu den Stützen unserer älter werdenden Gesellschaft. Das müssen wir honorieren.“ Mit steigenden Pflegelöhnen indes drohen die Beträge, die Pflegebedürftige aus eigener Tasche zahlen müssen, weiter anzusteigen. Sozialverbände und die Gewerkschaft Verdi fordern deshalb eine Begrenzung des Eigenanteils und eine grundlegende Reform der Pflegefinanzierung. Das Wie ist umstritten.