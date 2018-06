In Nepal vom Schüler zum Lehrer

„Erst einmal weg“ nach der Schule. Und in eine spannende Landschaft. Und dabei eine wirklich fremde Kultur kennenlernen: Das sind drei Gründe, warum der Laupheimer Abiturient Konstantin Mahrenholtz nun, nach bestandener Prüfung, erst einmal das ganz große Abenteuer vorhat: Er geht für mindestens ein halbes Jahr nach Nepal – wo der Schüler vorübergehend zum Lehrer wird.

Nepal, das ist der schmale Streifen bergiges Land zwischen Indien und Tibet, auf dessen Nordgrenze der Mount Everest zu finden ist. Die Nähe zum Himalaya und die von Mythen begleitete, exotische Kultur des nepalesichen Volkes machen es für den passionierten Bergwanderer aus Laupheim so interessant, dass er dort ab September eine Weile leben möchte – und auch helfen möchte.

Es ist die Nepalhilfe Biberach, die dem 18-Jährigen die Reise ermöglicht. Von der hörte er über die Laupheimer Sektion des Alpenvereins, in dem er Mitglied ist. Mit dem Verein unternimmt er seit Jahren Wanderungen in den Alpenbergen und stellt fest: „Die Berge liegen mir am Herzen.“ So stellt Konstantin Mahrenholtz sich auch sein berufliches Leben einmal in den Bergen vor: bei der Bergwacht, dafür will er Rettungssanitäter werden.

Aber erst einmal möchte er den Staub der Schuljahre abklopfen und vor Studium oder Ausbildung etwas von der Welt erleben, erklärt er seine Motivation: „mal weg von dem Gewohnten“. Zunächst dachte er an Südamerika, wo Anden und eine exotische Kultur locken. Alleine: „Ich spreche kein Spanisch.“ Da liege Nepal tatsächlich näher. Dort werden 60 verschiedene Sprachen gesprochen, doch Amtssprachen sind Nepalesisch und Englisch. Das Magazin des Alpenvereins machte ihn auf Nepal aufmerksam, und eine Anfrage bei der Nepalhilfe Biberach ergab: Bei der nächsten Mission ist noch ein Platz frei.

Lurpung heißt das Dorf, in dem der junge Laupheimer ab September leben wird: rund 70 Kilometer südöstlich von der Hauptstadt Kathmandu gelegen, in einem Tal an drei Seiten eingerahmt von Bergflanken, abseits größerer Straßen. Dort unterstützt die Nepalhilfe eine Schule für rund 200 Kinder und Jugendliche, dort wird er „Mädchen für alles“ sein, „also auch Lehrer“. Tatsächlich sind in der Schule seine Englischkenntnisse sehr gefragt. Die Weltsprache zu beherrschen, gilt als Schlüssel zur Welt und zu einem Leben auf der besseren Seite. „Wer Englisch kann, trifft die richtigen Leute“, erklärt Konstantin. Und mit Englisch kann man Jobs im Tourismus bekommen. Tatsächlich seien seine Englisch-Kenntnisse wahrscheinlich besser als vieler Lehrer, mit denen er vor Ort zusammenlebt. Und wenn auch seine Mathematik-Kenntnisse in der Abiturprüfung nicht die besten waren, dürften sie doch genügen, um den Schülern dort auch Mathematik zu vermitteln.

„Alles geht etwas ruhiger ab“

Auf der anderen Seite will er von den Menschen dort etwas fürs eigene Leben lernen, an ihrer Weltsicht teilhaben. „Dort geht alles etwas ruhiger ab, etwas entschleunigter. Wir sind hier nur noch am Rennen!“

Und nebenbei, so hofft der junge Laupheimer, ergeben sich Möglichkeiten, das Land und die Natur wandermäßig zu erkunden – Wanderführungen gebe es genug und spannende Regionen ebenfalls. Vielleicht ergibt sich auch die Möglichkeit, mit einer Exkursion höhere Berge, jene über 5000 Meter, zu erklimmen. Das würden dann schon ausgedehntere Expeditionen, erklärt er. „Vielleicht ergibt sich die Chance auf den einen oder anderen Gipfel.“ So ist auch nicht ganz sicher, wann der Laupheimer in die Heimat zurückkehrt. Sechs Monate sollen es mindestens werden, vielleicht aber auch neun, das hänge an der Entwicklung ab.

Derzeit wechseln Vorfreude und Angst sich ab, räumt er ein – in der Hoffnung auf die fast sprichwörtliche Freundlichkeit der Einheimischen. Aber klar ist: Wenn er aus Nepal zurückkehrt, ist er gewappnet für eine neue, spannende Reise: Mit dem Alpenverein will er kommendes Jahr für mehrere Wochen in die peruanischen Anden gehen.