Laupheimer Amateurfunker sind bei der Sendung mit der Maus

Für die Aktion „Spannende Verbindungen – Türen auf mit der Maus“ ist vorab eine Anmeldung erforderlich. Interessierte müssen eine E-Mail an dk6hpc@darc.de schreiben. Anmeldeschluss ist der 30. September. Kinder und Erwachsene können mithilfe des Funkbetriebs bei den Amateurfunkern mit der ganzen Welt in Kontakt treten – ganz ohne Handy, Computer und Internet. Außerdem können sie über Funk E-Mails an Freunde und Familie senden. Auch die Kommunikation mit einem Satelliten wird gezeigt.

„This is Delta-November-Wun-Hotel-Papa-Charlie from the Clubstation in Laupheim“, spricht Peter Christ in das Mikrofon, das er in seiner linken Hand hält. Gemeinsam mit Horst Wilhelm sitzt er im alten Schulhaus in Untersulmetingen vor einer Funkstation. Wo ihr Gegenüber am Ende der Verbindung sitzt, wissen die beiden noch nicht genau. Es kann ein Mensch von überall auf der Welt sein. Ihr besonderes Hobby wollen die Amateurfunker der Öffentlichkeit näherbringen – deshalb macht der Verein bei der Aktion „Türen auf mit der Maus“ des Westdeutschen Rundfunks (WDR) mit.

Horst Wilhelm (links) und Peter Christ (rechts) vor einer Weltkarte auf der Rufzeichen von Funkern eingetragen sind. So wissen Sie immer, wo sich der Mensch am Ende der Verbindung befindet. (Foto: Christian Reichl)

Funker kommunizieren weltweit miteinander

Ein Rauschen, ein Piepen und plötzlich eine Stimme: Bei genauem Hinhören, erklingt eine Kennung aus der Internationalen Buchstabiertafel. Die beiden Amateurfunker Peter Christ und Horst Wilhelm eilen zu einer großen Weltkarte, die im Vereinsheim im alten Schulhaus in Untersulmetingen hängt. Innerhalb von kürzester Zeit wissen die beiden, dass sie mit einem Funker aus Spanien sprechen und kennen sogar seinen genauen Aufenthaltsort.

Selbst mit Funkgeräten, die nur wenige Watt Leistung haben, können die Amateurfunker Menschen auf der ganzen Welt erreichen. (Foto: Christian Reichl)

Funken ist wie zufällig die Nummer aus einem Telefonbuch anzurufen, mit dem Unterschied, dass sich das Gegenüber immer freut, dass man ihn angerufen hat Horst Wilhelm

Wie in Laupheim gibt es überall auf der Welt Gleichgesinnte, die das Funknetz als Kommunikationsplattform benutzen und in Vereinen ihrem Hobby nachgehen. Allein in Deutschland sind rund 33 000 Funker über den Dachverband – den Deutschen Amateur-Radio-Club – organisiert, dem auch die Laupheimer Amateurfunker als Ortsverband angehören.

Funken steht nicht mehr im Fokus der Öffentlichkeit

„Das Funken steht nicht mehr so im Fokus der Öffentlichkeit“, sagt der Laupheimer Peter Christ. Vor rund dreißig Jahren sei das noch ganz anders gewesen. Damals, als noch kaum jemand ein Mobiltelefon besaß, war es die einfachste Möglichkeit, mit Menschen rund um den Globus zu kommunizieren. Genau das gefällt Christ am besten am Funken. Er sei der Kommunikator der Truppe, bestätigt auch sein Vereinskollege Horst Wilhelm, Vorsitzender der Laupheimer Amateurfunker.

Ein selbstgebautes Funkgerät: Selbst kleinste Sendeleistungen im Bereich zwischen einem und fünf Watt reichen zur Übermittlung von Nachrichten rund um die Welt. Vom Sender wird das Signal über eine Antenne auf dem Dach des Vereins ausgestrahlt. (Foto: Fotos: Christian Reichl)

Wilhelm ist dagegen ein Technikbegeisterter, der am liebsten selbst Funkgeräte baut. Seine Welt ist die Ultrakurzwelle zwischen 30 und 300 Megahertz (MHz). Damit lassen sich gut kurze Distanzen überbrücken. „Es ist unser Ortsverein-Telefon“, scherzt der Vorsitzende Wilhelm. Doch auch mit der Kurzwelle können Funkamateure große Reichweiten erzielen, indem sie das Signal über eine Relaisstation schicken. Für beides, das Bauen eines Senders und das Funken von Nachrichten oder Daten, ist eine Amateurfunklizenz erforderlich.

Kleinste Leistungen der Funkgeräte reichen aus

Unter Aufsicht dürfen beim Ortsverein aber auch Laien einmal ans Mikrofon, um erstmals in die Welt des Funkens einzutauchen. Dafür hat Christ ein spezielles Rufzeichen, es lautet: DN 1 HPC. Funker können durch die Kennung den Standort des Gegenübers am Ende der Verbindung herausfinden. Je nach genutzter Funktechnologie kann die Person am anderen Ende der Welt am Funkgerät sitzen. Peter Christ nutzt deshalb am liebsten die Kurzwelle.

Selbst kleinste Leistungen reichen zur Übertragung von Nachrichten um die Erde. Peter Christ

Von einem Sender werden die Kurzwellen zwischen 3 und 30 MHz über die Antenne auf dem Dach des alten Schulhauses in Untersulmetingen ausgestrahlt und treffen auf die Ionosphäre, welche die Funkwellen reflektiert.

Verein geht mit Funkantenne auch ins Gelände

Von den erfolgreichen Verbindungen zeugen die QSL-Karten, die von den Amateurfunkern als Empfangsbestätigung versendet werden, erzählt Peter Christ. An diesem Tag hat er bereits über Kurzwelle mit zwei Israelis gesprochen. Einer davon ist ein alter Bekannter: „Die beiden haben mir erzählt, dass sie sich für einen Field-Day abstimmen“, sagt Christ.

Die beiden Laupheimer Amateurfunker Horst Wilhelm (links) und Peter Christ (rechts) sitzen vor der Sendestation im Vereinsheim: Über Kurzwelle können sie Menschen aus der ganzen Welt erreichen. (Foto: Christian Reichl)

Ein Field-Day ist ein Tag, an dem im Freien gefunkt wird. Auch im Vereinsheim zeugen noch Materialkisten von der jüngsten Veranstaltung dieser Art des Laupheimer Ortsvereins. Sie seien dafür mit einer zwölf Meter langen ausfahrbaren Antenne im Gelände gewesen und hätten über diese eine Verbindung aufgebaut, so die Vorsitzenden. Für sie geht es um Spaß am Hobby, aber sie betonen auch: „Bei einem Blackout können wir weiterhin kommunizieren.“

Amateurfunk ist im Notfall letztes Kommunikationsmittel

Tatsächlich müssen die Amateurfunker unter Umständen sogar ihre Funkanlage und ihr Wissen in den Dienst der Allgemeinheit stellen: Wenn die kritische Infrastruktur beispielsweise durch eine Katastrophe zusammenbricht, sind die Amateurfunker gesetzlich dazu verpflichtet, Hilfsaktionen zu unterstützen, erläutert Wilhelm. Denn kommt es zu einem flächendeckenden Stromausfall wie im Münsterland im Jahr 2005, bricht die Telekommunikation zusammen.

Horst Wilhelm baut in seiner Freizeit am liebsten selbst Funkgeräte. (Foto: Christian Reichl)

Um ihr Hobby mehr Menschen bekannt zu machen, haben sich die Laupheimer Amateurfunker entschieden, bei der Aktion „Spannende Verbindungen – Türen auf mit der Maus“ mitzumachen. „Wir öffnen für die Sendung mit der Maus unsere Türen“, sagt Christ. Insgesamt 14 Ortsverbände des Deutschen Amateur-Radio-Clubs nehmen an der Aktion des WDR teil. „Es kann sein, dass an dem Tag ein Fernsehteam vorbeikommt“, verrät Christ. Sie erhoffen sich durch die Aktion Zulauf von neuen Mitgliedern. „Funken ist wie zufällig die Nummer aus einem Telefonbuch anzurufen, mit dem Unterschied, dass sich das Gegenüber immer freut, dass man ihn angerufen hat“, sagt Wilhelm.