In jüdischen Festen lebt der Glaube

Dem Thema „Jüdische Feste -- gelebter Glaube“ sind die 11. Laupheimer Gespräche im Kulturhaus gewidmet. Termin ist der 10. Juni. Das Haus der Geschichte Baden-Württemberg schlägt einen neuen Weg ein: Erstmals wird das wissenschaftliche Symposium als eintägige Veranstaltung organisiert.

Bisher hatten sich die Laupheimer Gespräche stets über zwei Tage erstreckt, Donnerstag und Freitag. „Das war immer ein bisschen schwierig“, sagt Dr. Paula Lutum-Lenger vom Haus der Geschichte (HdG). „Der Publikumszuspruch am Freitag bröckelte, deshalb war er auch bei den Referenten nicht ganz so beliebt.“ Versuchsweise wolle man die Veranstaltung, die wiederum von der Kreissparkasse Biberach und der Stadt Laupheim unterstützt wird, nun auf einen Tag komprimieren. Der Eintritt ist frei.

Eröffnet werden die 11. Laupheimer Gespräche um 10 Uhr mit Grußworten; Paula Lutum-Lenger führt in das Thema ein. Die Referate am Vormittag halten der Würzburger Volkskundler Prof. Dr. Christoph Daxelmüller („Historische Erinnerung -- Wandel durch Anpassung. Geschichte und Gegenwart der jüdischen Festkultur“) und Prof. Dr. Marion Kaplan von der New York University („Jüdische Frauen -- Tradition und Säkularisation im Kaiserreich“).

Um 13.15 Uhr bietet Rolf Emmerich eine Führung durch das Museum zur Geschichte von Christen und Juden an, sein besonderes Augenmerk gilt dabei jüdischen Festen. Danach sprechen Dr. Andrea Hoffmann (Celle) über „Jüdische Hochzeiten in Süddeutschland“ (14.15 Uhr) und der ehemalige Landesrabbiner Joel Berger über „Die Haggada und ihre Bezüge zur jüdischen Volkskultur“ (15 Uhr). Professor Guy Stern vom Holocaust Memorial Center in Farmington Hills/USA, auch er ein häufiger Gast bei den Laupheimer Gesprächen, folgt um 16.15 Uhr mit dem Vortrag „Jüdische Feiertage, der Messiasglaube und ihre Gestaltung in Literatur, Film und Musik“. Zwischen den Vorträgen bleibt Zeit zur Diskussion. Die Moderation hat der SWR2-Programmchef Dr. Johannes Weiß.

Um 17 Uhr liest die in Detroit lebende Schriftstellerin und Sprachwissenschaftlerin Susanna Piontek. Mit ihrer Geschichte einer Konversion („Mein persönlicher Feiertag“) bereichert sie die Thematik der 11. Laupheimer Gespräche um einen sehr persönlichen Aspekt.

Zum guten Schluss gibt es um 19.30 Uhr ein Konzert. Das Klezmer-Ensemble „Colalaila Classic“ um die israelische Klarinettistin Irith Gabriely spielt „Klezmer and more“.