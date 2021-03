In dieser Telefonzelle gibt’s Lesefutter

Eine ausgediente Telefonzelle in den Stadtfarben steht seit vergangener Woche in der kleinen Grünanlage an der Ecke Aststraße/Mittelstraße. „Bücherturm“ nennt die Stadt in ihrer Pressemitteilung das Telefonhäuschchen. Denn wo früher Münzen für Telefongespräche eingeworfen wurden, finden Interessierte nun eine Auswahl an Romanen, Krimis, Sachbüchern und auch an Kinderbüchern.

Kostenlos und rund um die Uhr können junge wie ältere Leserinnen und Leser im Bücherturm Lesestoff ausleihen. Und wer möchte, kann auch Bücher dazugestellen. „Durch den Bücherturm soll die Aufenthaltsqualität vor Ort noch weiter gesteigert und eine zusätzliche Einladung zum Verweilen geboten werden“, erklärt Wirtschaftförderin Barbara Klause.

Die Spedition Barth hat die Telefonzelle aus Berlin nach Laupheim gebracht, der Bauhof hat sie neu gestaltet und die Stadtbibliothek den Bücherturm mit Lesestoff ausgestattet.

„Bereits beim Aufbau wurde die Aufmerksamkeit der Nachbarschaft geweckt, die sogleich ein paar eigene Exemplare zum Bücherturm beisteuerten“, heißt es in der Pressemitteilung der Stadtverwaltung. „Jeder kann gerne dazu beitragen, dass die Auswahl des Bücherturmes weiter steigt.“ Hierbei bittet die Stadtverwaltung darum, nur Bücher zu spenden, die in einem guten Zustand sind. Ebenso sollte kein Lesestoff im Bücherturm landen, der gegen die guten Sitten verstößt.