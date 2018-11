In der Schokowerkstatt staunen die Kinder

Schokolade in die Form gießen, kurz trocknen lassen, noch einmal nachgießen – und schon ist der Schokonikolaus so gut wie fertig. „Nachdem wir den Boden gegossen haben, kommt er für kurze Zeit in den Kühlschrank“, erklärt Sabrina Mann von der Bäckerei Mast. In einer Stunde schaffe sie – abhängig von der Größe der Figuren – bis zu 50 Nikoläuse. Das und noch vieles mehr erfahren die Besucher der Schokowerkstatt in Untersulmetingen, bei der es sich nicht ausschließlich um Schokolade dreht: Wer möchte, kann sich auch im Schlingen von Brezeln ausprobieren. Die Schokowerkstatt in der Bäckerei Mast, Oberdorf 14, ist noch am Donnerstag, 22. November, von 14 bis 18 Uhr geöffnet.