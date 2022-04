In der Rentschler Kinderkrippe beginnt ab Mai das Prager Eltern-Kind-Programm

Ab Mai gibt es in der Rentschler Biopharma Kinderkrippe das Prager Eltern-Kind-Programm (PEKiP). Das PEKiP basiert auf den Erkenntnissen des Prager Psychologen Jaroslav Koch, der auf der Grundlage seiner Forschungen Spiel- und Bewegungsanregungen für Babys im ersten Lebensjahr entwickelte. Darauf aufbauend konzipierten das Forscherpaar Prof. Dr. Christa und Prof. Dr. Hans Ruppelt das wissenschaftlich begleitete, sozialpädagogische Gruppenprogramm für Eltern mit ihren Babys.

Claudia Heinzelmann, die seit 2015 in der Betriebs-Kita von Rentschler Biopharma „The next Generation“ als Erzieherin arbeitet, wird ab Mai 2022 das PEKiP in der Kita anbieten und leiten. „Ich gebe Eltern die Möglichkeit, diese sensiblen Prozesse, die ihr Baby zwischen dem ersten und dem zwölften Lebensmonat durchlebt, zu verstehen und optimal zu fördern. Es geht darum, Bedürfnisse des Babys zu erkennen und Kompetenzen weiterzuentwickeln. PEKiP ist allerdings keine gewöhnliche Krabbelgruppe. Wir gehen in den Stunden individuell auf jedes Baby ein“, erklärt die Erzieherin.

„Wir nehmen uns in den PEKiP-Stunden eine Auszeit und erschaffen uns eine ,Oase´, in der wir spielerisch Kompetenzen fördern und uns gegenseitig helfen. Übrigens; es können alle bei meinen Kursen mitmachen, völlig unabhängig von Behinderung, Entwicklungsverzögerungen, Geburtsproblemen oder anderen Auffälligkeiten“, sagt Claudia Heinzelmann.

PEKiP findet regelmäßig in Gruppen mit maximal acht Kindern (zwischen einem und zwölf Monaten) und je einem Elternteil statt. Die Kurse finden erstmals am 6. und 7. Mai in den Räumen der Kinderkrippe in der Erwin-Rentschler-Straße 21 statt. Ein Kurs besteht aus zehn Einheiten und dauert rund 90 Minuten. Die Kosten für Mitarbeiter betragen 100 Euro, für externe Teilnehmer beträgt die Kursgebühr 130 Euro.