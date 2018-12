In den Tiefbau fließt viel Geld

Ein Schwerpunkt im städtischen Haushalt 2019 wird der Tiefbau sein. 9,4 Millionen Euro sind investiv im Finanzhaushalt für diesen Bereich eingestellt. Zudem müssen nach dem Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen 3,34 Millionen Euro an Abschreibungen erwirtschaftet werden.

Fast zwei Millionen Euro will die Stadt nächstes Jahr in die Erschließung von Bauplätzen in Laupheim („Am Mäuerle“, „Am Schlossgarten“) und Untersulmetingen („Beckenkreuz IV“/„Müssenweg“) sowie in Planungen zum Wohnbau in Obersulmetingen („Grüner Weg“), Bihlafingen („Hinter der Kirche II“/„Schnürpflinger Straße“) und Baustetten („Klausenberg“) investieren. Ebenfalls im Etat enthalten sind rund 1,1 Millionen Euro für die Erschließung und Bereitstellung von Gewerbeflächen („Nord“, „Laupheim Ost II“). 1,6 Millionen Euro sind für den Breitbandausbau vorgesehen, 1,2 Millionen als erste Rate für eine neue Bahnbrücke bei Obersulmetingen. Für die Neugestaltung eines ersten Abschnitts der Kapellenstraße sind 775 000 Euro eingeplant, für die Schlossparksanierung 470 000, für die Verlegung des Wertstoffhofs 375 000, für Hochwasserschutz 600 000. Und das sind nur die „dicken Brocken“, die Gunter Ast vom Baudezernat am Montag bei der Haushaltsberatung im Bau- und Umweltausschuss des Gemeinderats vortrug. Zur Erläuterung:

Die alte Eisenbahnbrücke muss im Zuge der Südbahn-Elektrifizierung weichen, sie wird im März abgebrochen.

Der Wertstoffhof steht bisher auf Grund und Boden der Firma Rayher, die nun Eigenbedarf hat, und soll 100 bis 200 Meter südwärts wandern. „Wir wollen am neuen Standort die Infrastruktur verbessern“, kündigte Gunter Ast an.

Im Gewerbegebiet „Ost II“ bleibt laut OB Gerold Rechle nur ein knappes Jahr Zeit. Es gebe einen Interessenten, der schnell eine Halle realisieren will.

Den Unterhalt von Straßen, Feldwegen und Radwegen lässt sich die Stadt nächstes Jahr fast zwei Millionen Euro kosten. Mehr als die Hälfte dieses Betrags entfällt auf Leistungen des Bauhofs. Für größere Straßensanierungen sind 252 000 Euro eingestellt.

Um die Kanalisation in Schuss zu halten, sind 350 000 Euro eingeplant. Ein größeres Vorhaben betrifft dabei Obersulmetingen. Dort wurden mit einer Spezialkamera in etlichen Straßen – An der Wang, Bischof-Ulrich-Straße, Bruckgasse, Dietbirgweg, Im Kreppach, Mühlstraße, Rotbachweg, Sattlergasse, Schalmenweg und Schlossgartenweg – Schäden an Abwasserkanälen und Schächten festgestellt. „Die gute Nachricht lautet: Es sind keine gravierenden Schäden“, sagte Gunter Ast. Den Reparaturauftrag hat der Bau- und Umweltausschuss am Montag zum Preis von 108 000 Euro an die Firma AKS Umwelttechnik aus Neu-Ulm vergeben. Dazu kommen noch 20 000 Euro für Ingenieurleistungen. Die Arbeiten sollen im Januar beginnen und bis August 2019 beendet sein.

Der Ausschuss stimmte einmütig für den Etatentwurf.