In Baustetten kann man wieder Palmen und Türkränze bestellen

Die Bastelgruppe Baustetten bastelt wieder Palmen für Palmsonntag, 5. April, in verschiedenen Größen, unterschiedlichen Papier- und Eierfarben mit Kunststoff- oder Hühnereiern und Perlen sowie Türkränze.

Auch Ausstellungspalmen kann man erwerben

Immer von Montag bis Freitag, jeweils von 9 bis 11 Uhr und von 13 bis 16.30 Uhr kann man das Gewünschte im Bastelraum in der Ortsverwaltung, St. Ulrichsberg 2, in Baustetten bestellen. Die Neubestellungen und das Auffrischen der Palmen sollten nach Angabe der Bastelgruppe baldmöglichst in Auftrag gegeben werden, solange das Arbeitsmaterial ausreicht. Zu erwerben sind auch Ausstellungs-Palmen.

Erlös geht an behinderte Menschen

Der Erlös geht wie schon seit Jahrzehnten an behinderte Menschen sowie an Einrichtungen für behinderte Menschen in der Umgebung.